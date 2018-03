Kiderült, hogy igenis van köze a külhoni magyarok ellen uszító Facebook-csoportnak a Gyurcsány-párthoz. Meglepett ez komolyabban valakit is? Mihez is hasonlít ez a történet kísértetiesen? Megvan! A Jobbik és a Kuruc.info kapcsolatára.

Bár a politikai térképet hajlamosak vagyunk rendre síkidomként elképzelni, valójában inkább egy henger alakú testhez hasonlatos, amelyen a szélsőségek összeérnek. Így történhetett meg, hogy a kommunisták rendkívül szívélyesen bántak nyilas barátaikkal. “Én csak kisnyilas voltam Pelikán, azoknak meg lett bocsájtva” - mondja Csetneki A Tanú című filmben.

Milyen hasonlóak a módszerei még ma is a két szélsőségnek… Most a Mandiner kiderítette, hogy a DK felépítette a saját Kurucinfóját. A recept ugyanaz: kell egy oldal, amelyik a legundorítóbb uszítást követi el, ami kifejezetten egy párt malmára hajtja a vizet, közben a párt lényegesen visszafogottabb hangnemet üt meg, de mondanivalóját teletűzdeli homályos utalásokkal, amit valójában mindenki megért. Az említett oldaltól viszont végig elhatárolódik. A Jobbik évekig ilyen viszonyban volt a Kurucinfóval, rendre nagyokat kacsintgatva elhatárolódtak tőlük, de mindenki értette a dolgot.

A jelek szerint a DK is létrehozta saját Kurucinfóját a “Ne szavazhasson, aki SOHA nem élt itt” nevű Facebook-oldal képében. Az oldal sok undorító, a határontúli magyarokkal szemben uszító tartalmat megosztott már, talán az egyik leghíresebb ilyen egy kép volt, ami egy zombiinváziót ábrázolt fölötte a következő szöveggel: "Áprilisban minimum 342 ezer olyan ember fog dönteni a sorsunkról, akik egy percet sem éltek Magyarországon. Elég ebből! Az inváziót meg kell állítani! Oszd meg, hogy mindenkihez eljusson: ne szavazhasson, aki soha nem élt itt?”.

Azon nem vagyunk meglepődve, hogy beteglelkű embereknek nehéz megmagyarázni, hogy azok a magyar emberek “akik soha nem éltek itt” a történelmi Magyarország területén élnek, évtizedek óta ellenállva minden beolvasztási kísérletnek, máig megmaradva magyar emberként. Bizony, magyar emberként, még akkor is, ha Gyurcsány Ferenc a DK-szekta legfőbb nagymestere, vagy Szanyi Tibor románnak nevezi az erdélyi magyarokat. Persze őket nem illeti meg a jog, hogy magyarnak hívják magukat, de minden más kisebbség Európában azt csinál, amit akar. Bármelyik felnőtt férfi kitalálhatja magáról, hogy ő egy tizenkétéves lány, aki egyébként egy mozdulatlan kőnek képzeli magát. A muszlim kisebbség is megtarthatja kulturális autonómiáját, aminek az is része, hogy asszonyaikat szanaszét alázhatják, de felvidéki, erdélyi, vajdasági, partiumi, burgenlandi magyarok csak ne akarjanak “mások” lenni. Szóval az nem meglepő, hogy az igazi zombikkal nem tudjuk megértetni, milyen öntudatos emberekről van szó, akik ezért az öntudatért, és azért az országért, amelynek választásain szavazhatnak áprilisban mekkora áldozatot is vállalnak.

Azt viszont már nehéz felfogni épp ésszel, hogy nem veszik észre: vezérük milyen nagyvonalú másokkal szemben. Például az előbb említett muszlimok akár százezer számban is jöhettek volna be az országba. Gyurcsány olyannyira támogatta ezt, hogy még a déli határkerítés ellen is tüntetett a helyszínen. Micsoda mártír volt ez a Gyurcsány, amikor látványosan Szerbiában ragadt elvbarátaival a határkerítés felhúzásakor! Az ilyen ripacskodáshoz még mindig nagyon ért Őszöd miniszterelnöke.

Tehát Gyurcsány az “el lehet innen menni” szlogent “be lehet ide jönni”-re váltotta, ami az egész világ multikulti színkavalkádjára vonatkozik, de az identitásuk mellett állhatatosan kitartó külhoni magyarok csak zombik, akiket megvásárolt Orbán.

És mindezt ősjobbikos módszerekkel propagálja is. Tényleg érik az összefogás. Igaz, Vona Gábort még egy fokkal jobban kedvelik Székelyföldön. Vagyis, a kedvelik az egy erős szó, mondjuk inkább úgy, hogy bizonyos mértékig még megtűrik.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció (DK) elnöke beszél lakossági fórumán Nagykanizsán a Medgyaszay Házban 2018. február 21-én.