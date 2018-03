Nem kizárt, hogy ma szabadlábra helyezik az előzetesből az MSZP-s Czeglédy Csabát. Lehet még belőle szombathelyi, “független”, baloldal által támogatott jelölt is?

Lehet, hogy megoldódnak Szombathelyen a balliberális ellenzék gondjai? Ma délután kiengedhetik Szegedről Czeglédy Csabát az előzetes letartóztatásból. A gyanú szerint a vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely diákmunka közvetítéssel foglalkozott, és a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy az iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

Az MSZP-s szombathelyi elnök - akit még nem zártak ki a pártból - azért jöhet ki a hűvösről, mert függetlenként el tud indulni a választáson: a helyi választási bizottság nyilvántartásba vette, a Nemzeti Választási Bizottság pedig érdemben nem vizsgálta Tényi István bejelentését a mentelmi jogának felfüggesztéséről, mivel nem látta kellően megalapozottnak a beadványt. Czeglédyt tehát akár még a mentelmi jog is védheti április 8-ig.

Így akkor meg is oldódhat Szomabthelyen az ellenzék gondja, hiszen nem kell gondolkodniuk azon, ki tesz keresztbe a másiknak a választáson. Lesz végre itt is egy “független” jelölt, akit jó szívvel mindnyájan támogathatnak a Fidesz-KDNP indulójával, Hende Csabával szemben.

Mi azt nem tudjuk elképzelni, hogy rögtön lelép az országból, miután kiengedik az előzetesből. Igaz, közös, ellenzéki jelölt még így is lehetne, hiszen a “diktatúra” ellen külföldről is lehet küzdeni. Egyre izgalmasabban alakulnak a dolgok Szombathelyen is.