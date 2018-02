Hetedszerre mérkőztek meg válogatott startupok a BVK Be Smart startup versenyén. A kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői e hónap közepén külföldön mutatkozhatnak be.

Ma zajlott le a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány (BVK), Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége és az Antall József Tudásközpont, a think.BDPST szervezője közös rendezésében megvalósuló 7. Be Smart startup verseny döntője. Az első körön sikeresen túljutott, rendkívül erős mezőnyben 25 innovatív vállalkozás szerepelt. Jól felkészült előadókat és nagyon színvonalas pitch-eket láthatott a zsűri.

A zsűri tagjai közül Szalai Piroska, a BVK kuratóriumi elnöke, Bocskov Jordán, a Fiedler Capital GmbH. ügyvezető igazgatója, Zborai Eszter, az Antall József tudásközpont irodavezetője személyesen jelentek meg, Horváthné Négyessy Katalin, Magyarország Lisszaboni Nagykövetségének külgazdasági attaséja online vett részt a pályázók elbírálásában.

A kiválasztott legígéretesebb startupok képviselői február 14-16. között a Be Smart! Hungarian Startup Event in Lissabon, március 29-én a think.BDPST side eventjén, a Startup Expo-n, márciusban a V4 EYES 2.0 nemzetközi startup verseny és konferencián mutatkozhatnak be - kaptuk a tájékoztatást a BVK-tól.

A BVK és Magyarország Lisszaboni Nagykövetsége által szervezett, február 14-16. között megrendezésre kerülő Be Smart! Hungarian Startup Event in Lissabon rendezvényen három elektromobilitáshoz kapcsolódó ill. smart-city megoldásokat kínáló startup kap bemutatkozási lehetőséget önkormányzati szereplők, állami, a témában illetékes vezetők, a fenti területeken érintett vállalatok és szervezetek, inkubátorházak, befektetési alapok, vállalkozásfejlesztési szervezetek képviselői előtt.

A think.BDPST kísérő eseményeként 2017. március 29-én megrendezendő Startup Expo a jövő közlekedése, szállítás és mobilitás témákban várta a startupok jelentkezését. A hat nyertesnek a rendezvényen lehetősége nyílik kiállítóként és pitch session formájában bemutatkozni nemzetközi és hazai innovációs szakemberek, befektetők és nagyvállalatok innovációs vezetői előtt.

Jelen versenyen a zsűri hat olyan startupot is kiválasztott, akik a március folyamán megrendezésre kerülő V4 EYES 2.0 nemzetközi startup versenyen képviselik majd Magyarországot a V4 országok között. A V4 EYES versenyen az országonkénti 6 versenyzőből országonként 1 nyertes kerül kiválasztásra. A nyertesek tanulmányi utat nyernek a V4 országokba.

A 7. Be Smart verseny minden nyertese emellett részvételi és networking lehetőséget kap a Budapesten megrendezésre kerülő V4 EYES – Startup Budapest Fórum nemzetközi konferencián, ahol bemutatkozhatnak a hazai közönség előtt.

Fotók: bvk.hu