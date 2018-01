Akár a főváros image-filmje is lehetne az a klip, amivel január 20-án elindult a Duna Televízió zenei showműsora, A Dal 2018. Az élő adásba bejutó legjobb 30 dal előadója az LGT örök klasszikusát, A dal a miénk című számot adta elő Budapest legszebb pontjain. A klipben megjelenik a dal szerzője, Karácsony James is.

De nem ez volt az egyetlen legendás szerzemény A Dal színpadán, a műsor készítői látványos extra produkcióval készültek: együtt lépett színpadra az Omega énekese, Kóbor János a Balkán Fanatikkal, akik az együttes feldolgozásában adták elő az Omega egyik legismertebb slágerét, a Régi csibészeket.

Persze nem csak a régi, jól ismert dallamok örvendeztették meg a közönséget, hiszen az első válogatón olyan ismert és közkedvelt előadók, zenekarok léptek fel, mintKirály Viktor,Vastag Tamás vagy éppen aLeander Kills. Utóbbi mellettSüle Zsolt Zöld a május című dala kapta a legtöbb pontot a zsűritől, vagyis Frenreisz Károlytól, Schell Judittól, Both Miklóstól és Mező Misitől.

A zsűri értékes, néhol szurkálódó vagy humoros kritikái mellett bőkezűen osztotta a pontokat is, így a legjobb öt közé került, így egyenes ágon jutott az elődöntőbe: a Leander Kills, Süle Zsolt, Knoll Gabi, Ceasefire X és Király Viktor. Egy előadót még a közönség is továbbjuttatott, így Vastag Tamással is találkozhatnak a nézők az elődöntőkben.

Folytatás hamarosan

A második válogatót január 27-én, a harmadikat február 3-án rendezik, melyekből hat-hat dal jut a két elődöntőbe, így A Dal 2018 február 24-i döntőjébe nyolc produkció jut.

A Dal 2018-ről a https://adal.hu/ oldalon és a műsor Facebook oldalán található bővebb információ. A Dal 2018 hivatalos youtube-csatornája ITT nyílik.

Az első válogató teljes egészében ide kattintva tekinthető meg..

Borítókép: adal.hu