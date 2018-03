A tengerentúlon a mozis mogulok még mindig elkopott, érvényüket vesztett szabályokhoz igazodnak. Az egyik ilyen sztereotípia szerint a mozicsillagoknak érdemes akár a dollármilliós sztárgázsikat is kifizetni, hisz a nevükre csőstül jönnek az emberek. Mivel Hollywood még mindig hisz ebben a mítoszban, egy Johnny Depp kaliberű színész a legtöbb esetben egy 20 millió dolláros (közel 5 milliárd forintos) megbízás alatt már nem is nagyon ír alá filmszerződést. A menedzsere nehezen alkuszik, holott Depp filmográfiájában újra egyre több a bukás.

Akinek kétségei vannak afelől, hogy egy új világ közeledik -melyben a sztárok óriási gázsiai lassacskán el fognak apadni -, annak érdemes egy pillantást vetnie a múlt hétvégi bevételi adatokra. Hollywood egyik legfelkapottabb üdvöskéje, Jennifer Lawrence új filmje most debütált és bizony a 70 millióba került Vörös veréb mindössze 17 milliót tudott összeszedni Észak-Amerikában. Ezzel szemben a Fekete párduc a harmadik hetében is tarolt (az eddigi amerikai forgalmát 65 millióval toldotta meg, így már átlépte a félmilliárdos határt is). A címszereplő, Chadwick Boseman neve aligha mond bárkinek is sokat, de ez nem is lényeges. A nézőket a színészek jól csengő neve helyett sokkal jobban érdekli a téma és a brand. Ami előtt feltűnik a Marvel Studios logója, az újabban például sikerre van ítélve.