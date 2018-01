Elkésett a brexit, a píszi demencia már megtámadta az Egyesült Királyságot. Manchesterben 1910 óta működik egy elit leánygimnázium, amely 1250 diákjával a legnagyobb létszámú nem koedukált középiskola Angliában. A hatosztályos Altrincham Grammar School for Girls nemzetközi hírnevet mégsem kiváló oktatási eredményeivel vívott ki magának, hanem azzal, hogy megtiltották a hallgatók „lányok” névvel illetését. Egy lánygimnáziumban.

Furcsa hely Anglia, és az angolokról rengeteg hülyeséget elhiszünk, ez a hír ellenben nem kacsa. A Russia Today oldalán a közelmúltban látott napvilágot, azonban a lányiskola… Ezer és egy píszi bocsánat! Az azonos születési neműeket oktató iskola Wikipédia szócikkéből kiderül, hogy már tavaly decemberben közhírré tétették elmeroggyant döntésüket.

Ámde más érdekesség is szerepel a szócikkben, nevezetesen, amikor a diákok 2010-es (épp százesztendős volt az intézmény) akciója, „Kinek kell a feminizmus” címmel. A tanulók szerveztek egy feminista egyesületet, amelynek tagjai meggyőződésüket kiposztolták a világhálóra. A durva kommentek miatt az iskola vezetése nógatta a lányokat (akkor még szabad volt kimondani a szót), vegyék le bejegyzéseiket. Mire az egyik diák patáliát csapott, mondván, az iskola nem állt melléjük.

Most már nem érheti vád a vezetőséget, most aztán jól odaálltak a diákok mellé. Már a transznemű, vélhetően elenyésző kisebbség mellé. Hát, pénzéhséggel nem vádolhatók, mert több egykori lány hallgató szurkolhatná le a tandíjat, mint ahány sosem volt lány.

Az új verdikt szerint a megszólítás eztán a semleges „diákok” kifejezés lesz, a provokatív „lányok” helyett. Minket az átkosban pajtások névvel illettek, amikor egyeniskolaköpenyünkben felsorakoztunk a rajzászló tövében. Akkor a felnőttek egymást elvtársazták. Netán a píszi visszavezet minket az átkosba?

Amúgy, amikor a transznemű felvételizett az iskolába, ahová kizárólag lányok járhattak, akkor még nőnemű volt, vagy csak azt tódította, hogy bekerülhessen a jeles intézménybe? Ebben a szép új világban mindenki az lehet, ami akar, aminek mondja magát? Egy húszas évei derekát taposó, dús szakállú, iszlám fanatikus például homoszexualitása miatt üldözött, tizennégy éves kamasz?

Igaz, Gorcsev Iván is elmondhatta magáról, hogy alig huszonegy évesen elnyerte a Nobel-díjat. „Ilyen nagy jelentőségű tudományos jutalmat e poétikusan ifjú korban megszerezni példátlan nagyszerű teljesítmény, még akkor is, ha egyesek előtt talán szépséghibának tűnik majd, hogy Gorcsev Iván a fizikai Nobel-díjat a makao nevű kártyajátékon nyerte el, Noah Bertinus professzortól, akinek ezt a kitüntetést Stockholmban, néhány nappal előbb, a svéd király nyújtotta át, de végre is a kákán csomót keresők nem számítanak; a lényeg a fő: hogy Gorcsev Iván igenis huszonegy éves korában elnyerte a Nobel-díjat.” (Rejtő Jenő: A tizennégy karátos autó)

