Karácsony Gergely és Szél Bernadett már a kormánynévsoron gondolkodik, hamarosan a Jobbiknak is elő kell rukkolni a nevekkel.

Semmilyen program, semmilyen ötlet, de már miniszteri névsorok - legfőképp sértett emberek képtárai - fogalmazódnak az ellenzéki padsorokban. Az LMP-s Szél Bernadettnek már a fejében van a névsor, ő neveket még nem árult el. Viszont Karácsony Gergely MSZP-s támogatói már be is kopogtattak a 168 Órához, hogy itt vannak, készek bemasírozni a hatalomba.

A bibi csak az, hogy mind az LMP-nek, mind az MSZP-nek nemhogy a kormányalakítás, a 10 százalék elérése is nagy feladatot jelentene a választáson. Ezt maguk vallották be azzal, hogy se a Lehet Más a Politika a Gémesi György-féle Új Kezdettel, se az MSZP a Karácsony Gergely vezette Párbeszéddel nem vállalja a nyílt választási szövetséget, hiszen így nem öt, hanem tíz százalékot kellene teljesíteniük a listás párteredmények során áprilisban. Különben be sem kerülnének a parlamentbe. Marad ezért az önálló LMP- és MSZP-lista.

És most ők szeretnének kormányt alakítani, nem egymással szövetkezve persze, hanem egymás ellenében.

Balázs Péter - Bajnai Gordon külügyminisztere -, aki Botka László októberi lemondása után volt már egy napig baloldali miniszterelnök-jelölt is, egyenesen arra vállalkozna, hogy Karácsonyt támogatva közvetítene a balos pártok között. Csak az a kérdés, hogy mit akar közvetíteni épp ő, akinek őszi feltűnése után Gyurcsány Ferenc DK-elnökben - leforrázva az MSZP-t - rögtön a külön listás indulás megfogalmazódott?

Olyan hatalmas “politikai” egyéniségek álltak be ebbe a Balázs vezette V18 nevű csoportosulásba, mint a jobboldalt elhagyó, egykori MDF-es Bod Péter Ákos, vagy az ugyancsak MDF-ben kezdő, majd Fidesz-támogató, a kormánypártokra valamiért nagyon megsértődött, később az LMP-vel is kacérkodó Mellár Tamás.

Annyi mindenképp elmondható a V18 eddig bejelentett arcairól, hogy soha nem voltak igazi politikusok, inkább szintelen-szagtalan szakemberek, akik mindig a politika közelében, vagy ilyen-olyan minőségben kormányokban, pártok mellett dolgoztak, hol több, hol kevesebb sikerrel. Az, hogy valójában milyen identitásúak is, Mellár kacifántos útja mellett Bod Péter Ákos Momentumban vállalt programírói szerepe is mutatja.

Hogy ki tudja követni ezeket a politikai és elvi kacskaringókat az rejtély, de Karácsonynak mindegy is, hogy ki támogatja, csak legyen valaki mögötte, ez a lényeg.

Már csak arra leszünk kíváncsiak, hogy a balliberális táborral kacérkodó Vona Gábor Jobbik-elnök mikor áll elő az árnyékkormány névsorával, és abban esetleg szerepet vállal-e az SZDSZ volt keménymagja, Kőszeg Ferenc, Haraszti Miklós, Heller Ágnes, vagy épp az állás nélkül maradt Havas Henrik.