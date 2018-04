Ha megnézzük, milyen görbét is ír le a részvételt mutató adat a nap folyamán, egyáltalán nem biztos, hogy rekordmagasságú lesz a részvétel.

A reggel 7-es és 9-es adatokon sokan elájultak, egyesek már a Fidesz-KDNP bukását vizionálták. Egyrészt 7-kor ugyan valóban 58 %-kal volt magasabb a részvétel, mint az eddigi rekord, 9-kor viszont már csak 48%-kal, ami a nap folyamán meredeken csökkent tovább. A legfrissebb, délután 3 órás adatok pedig már csak 3% különbséget mutattak, látható tehát, hogy az olló szépen lassan bezárul.

Ami pedig a magas részvétel és a Fidesz bukása közti összefüggést illeti: ha mégis rekord részvétel lesz, az több ellenzéki kis párt kiesését is eredményezheti, sőt akár az MSZP-Párbeszéd is veszélybe kerülhet, hiszen a párban induló pártszövetségeknek 10%-os a bejutási küszöb. Arról nem is beszélve, hogy a reggeli magas részvétel főként olyan körzeteknek köszönhető, ahol a Fidesz-KDNP jelöltje az esélyes.

