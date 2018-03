Először is leszögezte, hogy teljesen lefagyott, amikor meghallotta a hírt. Nem hitte el, hogy a francia belügyminiszter - aki ezek szerint kultuszminiszter is - képes aggodalmak nélkül ide hívni algír imámokat. “Önmagunkat csapjuk be a francia iszlám létrehozásával és az algír imámok idehozatalával” - fogalmazott. Bougrab rámutatott arra is, hogy Algériában alapvetően nem az iszlám vallás volt elterjedve. Azt, illetve annak a radikalizálódott változatát a Muzulmán Testvériség vitte be és terjesztette el Algériában. "Tehát, ha onnan hozatunk imámokat, az önmagában eretnekség" - fogalmazott.

Főként a jelenlegi algériai helyzetben - mutatott rá Jeanette Bougrab. Elmondta, hogy a laikus, pontosabban nem muzulmán állampolgárok azért küzdenek Algériában, hogy ne legyen kötelező érvényű rájuk is a fundamentalisták böjtje. Ma ugyanis törvény írja elő számukra is annak betartását. Aki ez ellen felszólal, azt pedig a börtön fenyegeti. Így is sokakat elítélnek és börtönbe zárnak, mert nem muzulmánok, mivel a hitetlenség tilos. “Napjaink Algériájában tehát azért a szekularizmusért harcolnak, ami nálunk megvan. Erre mi fogjuk magunkat és onnan hívunk imámokat ide. A világ biztosan nem kerek így” - fogalmazott a volt miniszter.

A Figaro munkatársa felvetette, hogy a francia belügyminiszter pont azért hívhatja ide az imámokat, mert már van tapasztalatuk a radikális iszlám elleni küzdelemben. “Fel kell hagynunk Algéria idealizálásával, hiszen ha véget ér ott a polgárháborús helyzet, akkor sem lesz béke” - válaszolta rá a politikus. Felidézte Boualem Sansal, algériai író szavait is: “az iszlám radikalizmus mindig mindenhol ott van, a lakosság körében gyökeredzik, az intézmények képzik a horgonyát, folyamatosan megújul és alkalmazkodik az új helyzetekhez, az iszlám nemzetköziségén keresztül pedig képes folyamatosan terjedni.” Pont ezért nehéz az algír helyzet és ezért menekülnek onnan annyian - tette hozzá Jeanette Bougrab.

Az algériai nemzeti megbékélés tehát mítosz a politikus szerint. Erre példának hozta egy apa meggyilkolt lányához írt levelét. A Kaita névre hallgató, 16 éves lányról tudni kell, hogy nem volt hajlandó fejkendőt hordani, ezért egyik nap, iskolából hazamenet lelőtték. Végső elkeseredettségében az apa egy levelében így fogalmazott: “Halálodért én azokat vádolom, akik felszabadították és megbocsátották bűneit ezeknek a vérszomjas embereknek. Az algériai hatalmat vádolom, akik szimpatizálnak szüleink gyilkosaival. A megbékélést vádolom azért, hogy nemcsak megkegyelmezett nekik, de fel is magasztalta ezeket a gyilkos szörnyetegeket”.

Rátérve az elmúlt hónapok eseményeire - két fiatal lány meggyilkolására Marsailleben és a Trebes-i terrortámadásra - ,Jeanette Bougrab úgy látja, hogy Franciaország elavult, “angyalizmusa” megingott. Szerinte arról van szó, hogy hatalmas tévedésben élnek az állam vezetői: azt hiszik, hogy Rakkánál legyőzték a fenevadat (az Iszlám Államot - a szerk.), pedig a veszély belülről származik. “Az új fundamentalisták már itt születnek, vagy évek óta itt élnek. Ez megfelel Jean Birnbaum »dzsihád törzs« fogalmának, az gyakorlatilag ezt a helyzetet írja le. Ez egy helyi terrorizmus, amely megfelel a Daesh (az Iszlám Állam franciául - a szerk.) szlogenének, és felszólítja partnereit, szimpatizánsait, hogy támadást kövessenek el lakhelyükön. Ezek az Allah-őrültek Franciaországot és annak szimbólumait tehát az iszlám ellenségének tekintik, és egyre gyakrabban fognak »Allah akbar« felkiáltással vakon öldösni” - fejtette ki a volt ifjúsági miniszter véleményét.

Bougrab úgy véli, hogy az iszlám első áldozatai maguk a muzulmánok. Ha már Alégriáról van szó, akkor onnan hozott példát is. Ott ugyanis a Fegyveres Iszlám Csoport (GIA) tagjai egy bő évtizeden keresztül tartották rettegésben a civil lakosságot, több mint 200 ezer algériait öltek meg, a nőket elrabolták, megerőszakolták és meggyilkolták. “Franciaország amnéziában szenved?” - vetette fel végül a költői kérdést Bougrab.