Ez a nagyon gyors növekedés több összetevőnek is betudható. Ahogy a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) is felhívja erre a figyelmünket, az építőipar és a piaci alapú szolgáltatások is hozzájárulnak a kedvező számhoz. Ezt annyival egészíthetjük ki, hogy egy olyan fogyasztást ösztönző modell épült ki az elmúlt években, ami hatásosan serkenti a termelést és a beruházási kedvet. Ez látszik most a gyors ütemű magyar GDP-növekedésen is.

Ez azt is jelenti, hogy az előzetes várakozásokat felülmúlva, 2017-ben 4,0 százalékkal emelkedett a nyers, és 4,2 százalékkal a kiigazított adatok szerint a magyar GDP. A 2010-es kormányváltás utáni legnagyobb ütemű GDP-növekedését értük el tavaly. A végleges adatokra még várni kell, március 6-án közli második becslését a KSH. A Nemzetgazdasági Minisztérium bizakodó, 2018-as előrejelzésében már 4,3 százalékos GDP növekedést vár.

Borítófotó: Julia Kutska, Dreamstime.com