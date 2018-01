Az Origo értesült arról, hogy a kormány a holnapi nap folyamán fog tárgyalni egy olyan javaslatot, amely akár Soros György kitiltását is lehetővé teszi.

Régóta támadja Magyarországot Soros György és a hozzá köthető szervezetek. Sajnos az elmúlt hetekben is fény derült olyan információkra, hogyan is vásárol fel baloldali politikusokat és aktivistákat, hogy befolyásolja a magyar belpolitikát. Emellett már az USA-ban is néhány szenátor az ország ellen próbál lobbizni.

A fentiek mellett keddi ülésén a Fidesz-választmány határozatot fogadott el, melyben elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy Magyarország bevándorló országgá váljon. Hidvéghi Balázs sajtótájékoztatón közölte, hogy hivatalossá váltak a Fidesz-KDNP egyéni országgyűlési képviselőjelöltei is. Azt mondta, “készen állnak arra, hogy minden választókerületben a választópolgárok elé lépjenek, a kampányban pedig arra fognak törekedni, hogy azt a politikát folytassák, amellyel közösen sikeressé tették Magyarországot”. Hozzátette, hogy “Szeretnénk megvédeni az eredményeinket, Magyarországot”.