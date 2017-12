Az anarchista politikai performansz érzékeny műfaj, könnyen válik öncsúnyánrúgássá, ha az alkotók nem tudnak szabadulni a magas művészi kifejezés igényétől, mint legutóbb a Schilling házaspár produkciója esetén, amikor Árpád megszemélyesítette a sertést. A kevesebb több lett volna, célszerű gátat szabni az önkifejezésnek, hacsak nem a Monty Pythonnak akarnak alapanyagot szolgáltatni a mozgalmárok.

A FEMEN esetében az aktivizmus lényege megragadható abban az exhibicionizmusban, mint a férfimagazinokban szereplő lányoknál, lehet vetkőzni, meg lehet mutatni egy szép testet, mondjuk a FEMEN aktivistáknál a műfaj nem teszi lehetővé a gondos retusálást. De nem is kell, jól láthatóan gondosan castingolnak, feminizmus ide vagy oda, itt is csak a jó csajok mehetnek fel a színpadra. A meztelenkedést általában követi némi soft erőszakoskodás egyenruhás férfiak részéről, akik kénytelenek elrángatni a félpucér aktivistákat, a fix forgatókönyv általában ez. Hogy van ebben mindenféle áthallás? Az kizárólag a véletlen műve.

Történt, hogy a meztelenkedéssel politizáló nők összedugták a fejüket, és arra jutottak, Karácsony ünnepére a legütősebb akció az lenne, ha Rómába utaznának, és két kiváló capuccino között elrabolnák a kis Jézust a svájci gárdistákkal őrzött jászolból. Hárman vállalták, két körben. Mindezzel a metoo kampányra igyekeztek felhívni a figyelmet, a mondanivaló az lett volna, hogy a nőkkel szembeni erőszak minden formáját el kell ítélni, a filmipartól a Vatikánig. Ezért három „szabad modern Mária,” kék köpenyben meg is kezdte az akciót, bemásztak a betlehembe. Inna Sevcsenkó vezető aktivista úgy fogalmazott, hogy Mária arra biztatja őket, hogy ne álljanak meg, és továbbra is tiltakozzanak az erőszak minden formája ellen, beleértve az abortusz tilalmát is. Persze a svájci gárdisták elkapták őket, a menetrend a szokásos.

Kezdjük el értelmezni, amit látunk, miről is van itt szó. Lépjünk túl azon a primitív megközelítésen, hogy itt nők rabolnak el egy csecsemőt, végtére is csak „bábukról” van szó. Akkor nézzük úgy, hogy nők, félmeztelen Szűz Máriának öltözve támadást intéznek zsidó-keresztény szimbólumok ellen. Magyarázhatjuk így is. Vajon tudják és értik a FEMEN csajok, kit sértenek ezzel a primer provokáción túl? A keresztényeket? Ők meg fogják bocsátani a tudatlanságot.

Ezek az aktivisták éppen azt a kultúrát rombolják, amelyik lehetővé teszi, hogy mindezt az ostobaságot megtegyék. Nem szülőföldjükön, Ukrajnában akcióznak, mert ott hosszú évekre kivonnák őket a forgalomból. A művelt Nyugaton a művelt Nyugat értékeit támadják ezek a nők, kihegyezve az abortuszra a kérdést. Nem az élet védelmére, még véletlenül sem, hanem az élet elvételére. A katolikus egyház értsen velük egyet az élet elvételében, ezt várják tőle bravúros éleslátással.

Aki keresni akar itt bármiféle ideológiai konzisztenciát, az valószínűleg tévúton jár. Törekedhetünk árnyalt értékelésre, de nem marad más, mint félpucér nők magamutogatása, a keresztény értékek szánalmas gyalázása. Marginális és súlytalan akció ez, de bejárja a világsajtót. A muszlim vallás vezetői és hittérítői elégedetten hátradőlnek a karosszékeikben, önkéntes „támogatóik” elvégzik helyettük is a munkát.