Tavaly is kiválóan teljesített a Budapest Bank csoport, amely 3,5 százalékkal növelte mérlegfőösszegét az előző év azonos időszakához képest, és 14,6 milliárd forint adózás utáni eredményt ért el.

A Magyar Fejlesztési Bank tulajdonában álló Budapest Bank-csoport mérlegfőösszegét 3,5 százalékkal 1034 milliárd forintra növelte 2017-ben. A bankcsoport tavaly is kiválóan teljesített: adózott nyeresége 14,6 milliárd forint volt. A kiemelkedő nyereséget főként az új hitelkihelyezések – különösen a jelzáloghitelezés, személyi kölcsönök és vállalati lízing terén elért – növekedése, illetve az ennek nyomán növekvő hitelportfolió eredményezte.

A Budapest Bank közleményéből kiderül az is, a bankcsoport működési költségei 2017-ben az előző évi szinten maradtak. A bankot továbbra is stabil likviditás és forrásellátottság jellemzi, tőkemegfelelési mutatója tovább erősödött, ami messze a hatóságilag előírt követelmények fölötti szinten van, azaz a bank önfinanszírozó módon képes biztosítani a további növekedést is.

A bankcsoport lakossági hitelállománya 2017 végére 335 milliárd forintra nőtt, amelynek fő mozgatórugója a tavalyi erőteljes hitelezési aktivitás. Partneri együttműködései révén a bank hitelkártya-kibocsátói pozícióját is tovább erősítette: az év során 90 ezer új hitelkártyát bocsátott ki. Közben a Budapest Banknál elhelyezett lakossági lekötött betét és látra szóló állomány 5,6 százalékkal nőtt a tavalyi évhez képest. A vállalati üzletág továbbra is dinamikusan növekedett: a Budapest Bank elsősorban kis- és középvállalatokra szakosodott üzletága teljes kihelyezett vállalati hitel- és lízing állományát 411 milliárdra növelte.