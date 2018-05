Toroczkai László a Magyar Időknek elmondta, mivel az etikai és fegyelmi bizottság többek között Szabó Gábor édesapja és Vona Gábor testőre ül, így sok jóra nem számíthat. Az interjúban arról is beszélt, hogy a párt vezetése kihasználta őt, csak a neve és a népszerűsége kellett nekik, de aztán rájöttek, hogy ez a biodíszlet szerep neki annyira nem jó. Beismerte azt is, hogy ugyan az elmúlt években Simicska Lajos minden médiafelületét odaadta a Jobbiknak, de a párt nem ment vele sokra. Elárulta azt is, hogy a Zsúrpubit Vona Gábor családi barátja, Béres Ferenc gründolja.

Toroczkai László szerint a Jobbik vezetése már rég eldöntötte, hogy őt ki kell szorítani a pártból. "Azok, akik a Jobbikot vezetik, már régen eldöntötték, hogy engem ki kell szorítani a pártból. Az, amit most látunk, csupán a színjáték utolsó felvonása" — mondta. Arról is beszélt, hogy korábban Novák Elődék is alapítottak egy platformot, de az akkor senkit sem zavart. Most viszont meg sem hallgatták őt, hogy mit szeretne, amikor az elnökség döntött.

Kifejtette, hogy habár a Jobbikban alelnökként tevékenykedett, soha semmibe nem avatták be, minden stratégiai döntésből kihagyták, azokról csak a híradásokból értesült. Arról is a sajtóból szerzett tudomást, hogy a Jobbik nem szavazta meg az alaptörvény-módosítást. "Rá kellett jönnöm, hogy van egy belső kör, akik minden döntést meghoznak, és én soha nemkellettem ebbe a körbe, mert sosem bíztak bennem annyira" — nyilatkozta.

Vona Gábor arra kérte őt korábban, tegyen úgy, mintha közös döntést követően lemondana, de Vona meggondolta magát, mert rájött, hogy a Jobbik emiatt veszteségeket szenvedne el, ezért visszakozott. Elmondta azt is, nem ért egyet azzal, hogy a politikusok vélt vagy valós politikai hovatartozás alapján bojkottálják a médiumokat. Szerinte a választópolgároknak tartoznak annyival, hogy kellemetlen és kemény kérdésekre is választ adjanak. Beismerte azt is, hogy az elmúlt években Simicska Lajos minden médiafelületét odaadta a Jobbiknak, de a párt nem ment vele sokra. "A Jobbik vezetése arra sem volt képes nyolc év alatt, több milliárd forint költségvetési támogatásból, hogy felépítsen egy televíziót, főleg úgy, hogy párton kívüli támogatók is akadtak volna" — tette hozzá.

Elmondta azt is a Magyar Időknek, hogy a Jobbikon belül nyílt lejárató, karaktergyilkos kampány indult ellene. A párt erre külön Facebook-oldalakat hozott létre, és beindult a suttogó propaganda, körbetelefonálgatások folytak ellene. A most megválasztott alelnökök pedig a turnéjukon rágalmazták, beszéltek ellene. A Jobbik vezetésének többször is jelezte, hogy a párt pénzéből dolgozó személyek vesznek részt ezeknek az oldalaknak a szerkesztésé­ben, de senki sem foglalkozott vele. "Ez volt az ára annak, hogy Hegedűsné Kovács Enikő, Bana Tibor és Stummer János alelnök legyen" — fogalmazott. Szerinte az ellene induló kommunikációs kampányban főszerepet játszott Radnai László, "aki kommuniká­ciós igazgatóként kezdte, de az elnökségi üléseken rendre megjelent, sőt a mostani frakció megalakulásakor is ott ült."

Elárulta azt is, hogy a Zsúrpubit Vona Gábor családi barátja, Béres Ferenc gründolja, mindennek ellenére a lapnak semmi köze a Jobbik szellemiségéhez, ráadásul azon keresztül is folyamatosan megpróbálják lejáratni őt.

A Jobbikból mindezek ellenére azért nem lépett ki, mert sok munkája van benne, és ezt nem akarja könnyen odaadni azoknak, akik elkezdtek szembefordulni azokkal az elvekkel, amelyeket ők a kezdetektől vallottak. "Azt mondják, hogy a radikálisok alakítsanak új pártot, szerintem viszont azok alakítsanak új pártot, akik balliberális irányba viszik a Jobbikot, mert az eredetileg a nemzeti radikálisok pártja volt" — fejtette ki. Hozzátette, hogy Vona Gábor sohasem volt ott közöttük az első sorban, ha veszélyes helyzetben voltak. Például amikor 2007 októberében Gyurcsány Ferenc beszéde ellen tüntettek, Vona Gábor közölte, hogy ő nem tart velük, és elment egy kávéházba.

Az interjú végén hozzátette, hogy mivel a politikában bármi elképzelhető, nem tartja kizártnak, hogy Vona Gábor idővel visszatér, és majd újra a kezébe akarja venni a Jobbikot.

Borítófotó: Toroczkai Lászlót, a Jobbik Csongrád megyei önkormányzati képviselőjét, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom elnökét, független polgármesterjelöltet népszerűsítő plakát egy buszmegállóban Ásotthalom külterületén 2013. december 15-én. (MTI Fotó: Kelemen Zoltán Gergely)