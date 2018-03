A Figyelő áttanulmányozta azt a belsős jobbikos felmérést, amelyben azt kutatták több egyéb kérdés mellett, hogy a választópolgárok mennyire nyitottak a Jobbik összefogására a baloldallal. A felmérés három témakört érintett: elégedettségi felmérés, választói preferenciák a 2018-as választáson és hogy a különböző jobbikos botrányok mennyire érték el a választópolgárokat.

A kutatás eredményei elkeseríthetik a megrendelőket, ugyanis a válaszadók túlnyomó többsége (61%-a) nem tartja jónak, hogy Vona Gábor és a Jobbik a kelleténél közelebb került az iszlám világhoz. A mélyelemzések még negatívabb képet mutatnak a Jobbik számára: nem csak a teljes lakosság, hanem a biztos jobbikos pártválasztók körében is kiverte a biztosítékot, hogy Vonáról korábban kiderült: a pártelnök szerint az iszlám az emberiség utolsó reménye. Azok, akik az elmúlt vasárnap biztosan a Jobbikra szavaztak volna, 70%-ban elutasítják a Jobbik muszlimok felé tett közeledését, de túlnyomó többségük igaznak tartja azt az állítást, miszerint Vona Gábor a muszlimok nagy barátja. És a jobbikos válaszadók csaknem fele, 46%-a is igaznak tartja a pártról azt az állítást, miszerint a Jobbik szimpatizál az iszlámmal.

A jobbikos Iránytűnél a pártpreferenciákra is rákérdeztek, valamint arra is, hogy a választóknak melyek a másodlagos és harmadlagos preferenciái. Az eredmények a Fidesz jelentős előnyét mutatják, mind a teljes népesség körében (35%), mind a biztos pártválaszók körében (53%). A kutatás szerint második helyen a Jobbik fej-fej mellett áll az LMP-vel. Az MSZP pedig a bejutás küszöbén egyensúlyoz.

A kérdések között hangsúlyos szerepet kapott az is, hogy hogyan fogadnának a szavazók egy Jobbiktól a DK-ig tartó összefogást. A jobbikosok négyötöde elutasító, de a baloldaliaknak is több mint a fele elfogadhatatlannak tart egy Jobbik - baloldal összefogást. Ahogy azt is felmérték, hogy az állampolgárok többsége (74%) hallott arról, hogy Vona Gábor és a Jobbik lebontaná a határzárat.

Az Iránytű Intézet arra is kíváncsi volt, hogy milyen témákkal tudnák megszólítani a vidéki választókat leginkább az oktatás, egészségügy, bevándorlás, Soros György, kivándorlás, bérek, nyugdíjak, munkahelyteremtés válaszopciók közül. Az eredmények szerint a válaszadókat leginkább a bevándorlás, a bérek és az egészségügy témája érdekli, így nem lenne meglepő, ha a Jobbik a kampányban saját témái helyett megpróbálna átfordulni a Fidesz témáira.