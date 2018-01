A Profession.hu legfrissebb kutatása szerint nem szűnik a szakmunkások és betanított munkások iránti igény, továbbra is ez a két kategória vezeti a hirdetői ranglistát.

Folyamatosan nő a munkaerőigény Magyarországon: 2017. utolsó negyedévének minden hónapjában több mint 10 ezer új hirdetést adtak fel a cégek, ami 17,4 százalékos növekedés a 2016-os esztendő hasonló időszakához képest.

Egyébként 2017-ben a Profession.hu állásportál több mint 800 ezer regisztrált álláskeresője 25 százalékkal több önéletrajzot töltött fel a rendszerbe, mint a tavalyi évben. Ez is mutatja, hogy hiába az óriási munkaerőhiány, a kereslet és kínálat még mindig nehezen találja meg egymást, így az online állásportálok szerepe tovább erősödhet.

Kategóriák szerinti bontást vizsgálva az utolsó negyedévben ugyanabban az öt kategóriában keresték a legtöbb embert, mint tavaly: 1. szakmunka, 2. fizikai, segéd-, és betanított munka, 3. gyártás és termelés, 4. értékesítés és kereskedelem, 5. mérnök. Még a sorrend is azonos volt. Az egyetlen különbség a két év között azonban jelentős: közel dupla annyi fizikai, segéd és betanított munkást és másfélszer annyi szakmunkást kerestek idén még az utolsó hónapokban is. Éves szinten nézve ez a szám az előbbi esetében 77 százalék, míg a szakmunkás álláshirdetéseknél 33 százalék. A többi kategóriában is nőtt a hirdetések száma, egyedül cégvezető, menedzsment munkakörökbe kerestek kevesebb embert, mint előző évben.

Borítókép: illusztráció, MTI/Krizsán Csaba