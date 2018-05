Az európai nagyvárosok meglehetősen jól ellátottak a köztereket figyelő kamerákkal. Londont nem véletlenül nevezik a világ legjobban figyelt városának, régóta felszerelték az utcákat egymáshoz kapcsolt térfigyelő rendszerekkel. A közelmúltban megkezdődött az Egyesült Államokban is e technológia térhódítása. New Yorkban és Baltimore-ban kamerarendszereket telepítenek, Louisville-ben a rendőrség harci drónokkal kísérli meg a lövöldözések megakadályozását, Orlandóban meg arcfelismerő szoftverekkel próbálkoznak.

Az ilyen és ehhez hasonló rendszerek telepítésekor azonban fokozottan kell ügyelni a személyes adatok kezelésére - hívja fel a figyelmet a The New York Times.

Így például Seattle-ben februárban egy több tucat kamerából álló térfigyelő láncot és 150 drótnélküli megfigyelő egységet kellett felszámolni, mert kiderült, hogy képesek a mobiltelefonokat is nyomon követni. Chicagóban most hasonló helyzet van kialakulóban, de nem technikai-technológiai, hanem etnikai problémákkal a fókuszban. A helyi rendőrséget gyakran vádolják azzal, hogy elfogult a feketékkel szemben. A rendőrség azzal védekezik, hogy szó sincs elfogultságról, de tapasztalataik szerint a feketék körében magasabb a bűnözési ráta.

Az elmúlt években a városban több gyilkosság történt, mint Los Angelesben és New Yorkban összesen. Ezek kevesebb mint egyötödében sikerült a tettest megtalálni. A rendőrség szerint a köztérek elektronikus megfigyelése fordulatot hozhat ebben a helyzetben. Az erőszakos bűncselekmények számának csökkenését is az ilyen eszközök elterjedésének tudják be.

A teljes képhez persze az is hozzátartozik, hogy az Egyesült Államok harmadik legnagyobb városában a világ egyik legjobb traumaellátási rendszerét építették ki. Vagyis, aki korábban meghalt volna egy lőtt sebtől, annak ma nagyobb esélye van az életben maradásra. Az egészségügyi ellátást már-már háborús körülményekre szabva alakították át - írtuk meg egy korábbi cikkünkben.

A kórházi statisztikák szerint 1995-ben 675 ember élte túl a lövöldözést, 2015-ben azonban már 870 fő. A statisztika tehát nem azért javult, mert csökkent volna a bűnözés, hanem azért, mert a sebesültek jobb ellátást kaptak.

A rendszer igazi tesztje mindig nyáron kezdődik. Hosszú évek óta megfigyelt trend, hogy a jó idő megérkeztével megugrik a gyilkosságok száma. A rendőrség most abban bízik, hogy a kamerák segítségével könnyebben elkapják az elkövetőket és erre van is néhány pozitív példa. A megfigyelő rendszerek kísérleti üzemét 2017 elején kezdték el a város két legerőszakosabb környékén. A bűnügyi statisztikák javulást mutattak, így Chicago 22 rendőrőrse közül 13-at felszereltek megfigyelő központokkal. Ezekben összesen 30 ezer zártláncú térfigyelő kamera adatai futnak össze. A rendszer nagyjából hasonlóan működik, mint az Egyesült Államok többi nagyvárosában. Egy nagy különbség azonban mégis van: a kamerák adatait Chicagóban nem egy központi állomáson, hanem helyben elemzik ki. Ezt azzal indokolják, hogy a helyi, körzeti rendőrök sokkal jobban ismerik a helyi szokásokat, a helyi bandákat. A rendőrség 2017. január óta csaknem ezer embert vett fel, arra számítva, hogy helyismeretük megkönnyíti a bűnüldözést.

A “civilek” munkájának nagy részét az teszi ki, hogy a kapott adatokat, a felismert emberek képeit egy szoftverbe táplálják be, amely különböző változók alapján - mint például a bandákhoz tartozás, a bandák közötti ellenségeskedések, az adott területen lévő büntetett előéletűek száma -, valószínűségeket számol ki. Így olyasféle jelentések készülnek, mint a meteorológiai előrejelzések, csak ebben az esetben a viharfelhő és az orkán erejű szél egy várható véres leszámolást jelez. A szoftver figyelembe veszi, hogy hol vannak az iskolák, az italboltok. Még azt is, hogy mikor van telihold, ebben az időszakban ugyanis általában megugrik a bűncselekmények száma. (Senki nem tudja, hogy miért.) Ha egy utcai igazoltatás során valakit gyanúsnak találnak, az illető adatai másodperceken belül megjelennek a szoftver által készített “előrejelzéssel” együtt az intézkedő rendőr okostelefonján.