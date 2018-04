Minden mérés Fidesz-KDNP-győzelmet jósolt, a mértéke ugyan nem volt kiszámítható, de semmi sem utalt arra, hogy bármely ellenzéki pártban lenne elegendő potencialitás. De az Index-444- HVG-tengely elhitette az ellenzéki olvasóikkal, hogy létezhet olyan taktikai szavazás, olyan forgatókönyv, ahol nem számítanak az értékek, a meggyőződések, elegendő egyetlen közös pont: Orbán Viktor irracionális gyűlölete. A publicisták lelkivilága vetült ki ebben a vágyban, mivel nagy teret foglalnak az online szcénában, egyre inkább a maguk alkotta valóságnak hittek, nem a szemüknek.

Nem hittek a hitelminősítőknek, a nemzeti kutatóintézeteknek, az Eurostat adatainak, semminek, csak a saját fantazmagóriájuknak. Aki a kormány eredményeiről mert írni, azt gyorsan kivégezték azzal, hogy ostoba propagandista, aki leírta, hogy vidéken felújítottak tucatnyi kórházat az a lakájmédia. Azt akarták elhitetni, hogy itt nyolc év alatt itt nem történt semmi, csak a pusztulás, lopás, már az országot is ellopták a térképről.

Évek óta tolják a multikulturális, migránspárti cikkeket, pont úgy hazudták el a valóságot, ahogy Merkel, amikor már ő is no-go zónákról beszélt, meg arról, hogy mégsem minden kerek a beilleszkedéssel, a magyar liberális sajtó még akkor is a szomorú barna szemekért kampányolt. A múlt héten is arról írt az Index, hogy a bűnözés és a migráció között nincsen semmi látnivaló. Azt is elhitették, hogy aki nem akar kevert társadalomban élni, az gyűlölködik.

A liberális sajtó narratívájában cigánytelepek és vegzált civilek, illetve a cigánytelepeken vegzált civilek jelentek meg, jogfosztott kisebbségek, Pride hypolás, meleg filmek magasztalása, genderviták. Fontos témák ezek a belvárosban, de minimális metszetük sincsen az átlag magyar életével, és remélhetőleg ez jó sokáig így lesz még.

A valóság április 9-én az, hogy a választók politikai akarata szerint a fontos és támogatandó értékek a nemzeti szuverenitás és az identitás megőrzése. Ezekkel nem lehet játszani. Pont.

Az ellenzéki sajtónak ez a két téma vörösposztó. A királycsináló progresszió elmérte a valóságot, megtévesztette a rajongóit, felfalta és kiköpte őket. A felelősséget sosem ismerték, most se várja tőlük senki, ez a természetük.

Borítófotó: Freepik