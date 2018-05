A kormány jövő kedden nyújtja be az Országgyűlésnek a módosított Stop Soros törvénycsomagot, valamint az ahhoz kapcsolódó alkotmánymódosítást – jelentette be az új kormány első Kormányinfóján a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely azt mondta: a kormány céljai világosak, azt szeretnék, ha Magyarországot a bevándorlástól és a bevándorlást szervezőktől is meg tudnák védeni, mert erre kaptak felhatalmazást a választáson, ezért büntető törvénykönyvi tényállás lesz a törvénytelen bevándorlás szervezése is. Beszélt arról is, hogy június 13-án kerülhet az Országgyűlés elé a 2019-es költségvetés, azt július második felében fogadhatják el.