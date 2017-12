A Budapest Bank által megkérdezett válaszadók 60 százaléka tervez karácsonyfát venni, amire átlagosan 6 ezer forintot szánnak. A felmérésből az is kitűnik, hogy a hölgyek több, átlagosan majdnem nyolc személyt ajándékoznak meg, a férfiak viszont alig hat embernek adnak ajándékot. A legtöbben a webáruházakban, bevásárlóközpontokban, plázákban szerzik be a kiszemelt meglepetést, miközben a tavalyi 25-ről 18 százalékra csökkent azoknak az aránya, akik karácsonyi vásárban, utcai árusoknál terveznek ajándékot venni. A legnépszerűbb ajándékok továbbra is a ruhanemű, a könyv és az illatszer, valamint gyermekek és unokák számára a játék. A magyarok 2017-ben átlagosan 52 590 forintot szánnak karácsonyi ajándékokra, egy személynek átlagosan 9525 forintot szánunk.

A Budapest Bank összefoglalója szerint tízből négyen már az ünnepek előtt félretesznek a karácsonyi vásárlásra, hárman az aktuális fizetésükből, egy kicsit kevesebben pedig általános tartalékaikból finanszírozzák az ajándékokat. Az ajándékvásárlók kétharmada még készpénzzel fizet online és személyes vásárlás esetén is, ám növekszik az érintésmentes funkcióval ellátott bankkártyát használók aránya.