Miközben a hódmezővásárhelyi választással világossá vált, hogy a sokéves színjáték ellenére a Gyurcsány- és Vona-párt igenis készek egymással együttműködni, ha érdekük úgy kívánja, Karácsony Gergelyék Párbeszéd Magyarországa (ma már csak Párbeszéd) után az LMP-sek is készíthetik a gyomrukat egy kis keserűre. Míg a Párbeszéd tagjai azóta is kortyolgatják tisztességgel az Unicumot az ősbaloldallal való összefogásra, az LMP is nemsokára áteshet ezen a tűzkeresztségen. A legfrissebb hírek szerint ugyanis Szél Bernadették frigyre készülnek az MSZP-vel és a Jobbikkal is. Gyurcsány is fogalmazhatja már az esküvői beszédét.