Kicsit bizonytalan vagyok! Vagy mégsem? - ez a benyomása az embernek, miután végigolvasta a nem túl fantáziadús “Válasszunk! 2018” (V18) elnevezésű formáció bemutatkozó sajtótájékoztatójáról szóló tudósításokat.

Eleinte arról szóltak a bombasztikus híradások, hogy előállt Karácsony Gergely MSZP-s miniszterelnök-jelölt árnyékkormánya, igaz, erről egyedül Karácsonyt nem értesítették. Ő nem is húzta magára a csapatot, taktikusan kivárt, mire mára kiderült, hogy valójában nem is árnyékkormány ők. Aztán ki tudja, holnap újra azok lehetnek.

Hiába célozgatott az árnyékkormányosdira a Botka utáni hetek balos miniszterelnök-jelöltje, Bajnai Gordon külügyminisztere, Balázs Péter. Ő ugyanis az ellenzéki “válogatott” tizenegy emberének, a “koedukált focicsapatnak” - az meg mi? - a “csapatkapitánya”.

Végignézve a társaságon elsőre nem a futball, hanem az ugrik be, hogy többségük biztosan felmentett volt tornából, na, ők akarnak most bizonyítani. Ha már akkor ez nem sikerült nekik, amikor kormányoztak, most levezetésképp összeálltak. Volt MSZP-s, MDF-es kormánytagokról, “kormányzati szakemberekről” van szó, (van itt momentumos támogató, volt MSZP-s miniszter, fórumos államtitkár, ipari miniszter, korábban a Fidesszel, majd az LMP-vel és a Jobbikkal is kacérkodó statisztikus, ki mit kíván), akik egyben értenek egyet, hogy valamiért nagyon utálják Orbán Viktort.

De nem akarnak ők párttá válni, nem indulnak a választáson, csak programot hirdettek, hogy mindenki menjen el választani, és természetesen a baloldalra szavazzon. Mert ezt mondják ők, a “szakemberek”, akik közreműködésével 2010-re csőd közelébe kerültünk, mert ők ugyebár mindenre, mindig tudják és tudták a megoldást, még ha tönkre is ment bele az ország. Sebaj, most újra osztják az észt.

De nagyon nem világos, hogy kit is támogatnak, mert Karácsony és az ellene induló Szél Bernadett is nagyon szimpatikus nekik. De még az is elképzelhető, hogy a cserepadról beáll közéjük a Vona-rajongó Heller Ágnes is. Szóval, fő a kiszámíthatatlan taktika!

Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy Tarjányi Péter és Lattman Tamás - ő is volt balos miniszterelnök-jelölt, ne feledjük! - Magyar Progresszív Mozgalma és Gulyás Márton Közös Ország Mozgalma mikor hirdet valami hasonló csapatot. Hiányolom is picit most az ő felbuzdulásukat, hiszen alkalomadtán igazán színessé tették a közéletet. Néhány Orbán-gyűlölő értelmiségit azért ők is össze tudnának trombitálni, velük tényleg tele a padlás. A korábbi teljesítmény meg tényleg nem számít.