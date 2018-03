Az Indexnek adott interjút Karácsony Gergely az MSZP-Párbeszéd miniszterelnökjelöltje, aki akkora demokrata, hogy még önmagával is képes boldog egyet nem értésben meglenni.

Karácsonyt az Index újságírói többek közt arról is kifaggatták, mi az álláspontja az országot védő déli határkerítésről. Az MSZP-P miniszterelnök-jelöltje pedig legény volt a gáton, ahelyett, hogy megkerülte volna a kérdést, inkább belegabalyodott. Karácsony váltig állította, hogy nem bontaná le a kerítést, igaz arra nem tudott egyértelműen válaszolni, hogy fel is építette volna-e, pedig ez az indexeseket is nagyon érdekelte. De mi tudunk ezen segíteni: nem, nem építette volna meg. Karácsony a jövőt illetően könnyen hazudik, de a múlttal kapcsolatban ez már sokkal nehezebb.

Azt ugyanis egyértelműen lehet bizonyítani, hogy 2015-ben a migrációs hullám kellős közepén, amikor a kerítés már egy hónapja állt, Karácsonyék állásfoglalásukban a következőket fogalmazták meg: "Ezerszer elmondtuk: a déli határon épített kerítés értelmetlen, embertelen és pazarlóan drága. (…) építése nem járul hozzá a menekültprobléma enyhítéséhez". Karácsony idén februárban ezzel szemben azt állította: tőle biztosan senki sem talál olyan idézetet, amelyben ellenezte volna a határzár felépítését, ahogy olyat sem, amelyikben a kerítés lebontásáról beszél.

Ennyire kell komolyan venni az MSZP-P miniszterelnök-jelöltjének bármelyik kijelentését.

Komoly harcot vívhattak egymással Karácsony személyiségei az Indexnek adott interjúja alatt is, az amelyik ahhoz ragaszkodik, hogy népszerű legyen, azzal a másikkal amelyik mindig azt mondogatja: Orbán Viktorról semmi jót nem mondunk, megértettük?!

Így már érthető az is, hogy Karácsony miért esküdött fel polgármesterként arra az Alaptörvényre, amiről most kijelentette, hogy nem esküdne fel rá. Gergely, aki felesküdött az Alaptörvényre Karácsony egyik énje. Egy közepes tehetséggel megáldott politikus, aki legalább tisztában van ezzel, meg persze a jogállam működési mechanizmusaival. Geri, Karácsony másik énje viszont soha nem esküdne fel az alkotmányra. Geri egyébként egy ötéves kisfiú, aki még mindig nagyon haragszik a szüleire, mert a névnapjára Xboxot kapott PS helyett. Geri természetesen nem ismeri a jogállam működési mechanizmusait, a jogállamról sem tudja, hogy micsoda, hiszen csak ötéves.

De az is lehet, hogy nem ennyire bonyolult a helyzet, és Karácsony egyszerűen csak hazudik. Elvégre, nem tenne túl jót a népszerűségének, ha már most bevallaná, hogy egy pillanatig nem merne ellentmondani Brüsszelnek miniszterelnökként, ha az ottani bürokraták az emberiesség nevében arra kérnék, hogy tüntesse el a déli határkerítést.

Annak idején Gyurcsánytól is csak azután tudtuk meg, milyen katasztrofális helyzetben van az ország valójában, miután megnyerte a választásokat.

Borítókép: MTI/Komka Péter