A volt uniós biztos, Andor László vezette tanácsadó testület egyik alakja Bojár Gábor, aki egykor a Soros-alapítvány vezetőségi tagja volt. A még Graphisoft-vezérként elhíresült Bojár akkor vált a kuratórium tagjává, amikor az Halmai Gábor elnöklete alatt 2001-ben elhatározta: keményebben beszállnak a politikába a Fidesz vezette polgári koalíció jelentette „jobboldali veszély” ellenében.

Bozóki András neve is szembetűnik a Miniszterelnök-jelölti Tanácsadó Testület névsorában. A Gyurcsány-kormány kulturális minisztere, a Soros György által alapított Nyílt Társadalom Alapítvány civil társadalommal foglalkozó East East programjának koordinátora egykor SZDSZ-tag volt, a mai napig a CEU oktatója. Nem ér itt véget a volt SZDSZ-es tanácsadók listája. Wittinghoff Tamás, Budadörs inkább hírhedt, mint híres polgármestere, valamint Orsós Éva is szerepelnek azon. Orsós Éva Soros György alapítványánal, a Programok az esélyegyenlőségért; Szociális/társadalmi programok szakkuratóriumának vezetőségi tagja, nem mellesleg a Horn-kormány idején a Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal elnöke, a Medgyessy-kormányban pedig helyettes államtitkár volt. Emlékezzünk meg Kincses Gyuláról is, aki a milliárdos tőzsdespekulánc szervezeténél az egészségügyi minőségfejlesztéssel foglalkozó munkacsoportjában tevékenykedett. Ráadásul 2007-ben SZDSZ-esként lett a Gyurcsány-kormány egészségügyi államtitkára.



Tévedünk, ha azt hinnénk, hogy már bőven elég olyan embert ismerhettünk meg Karácsony tanácsadói közül, akik elriasztják a választókat. Kukorelly Endre, volt LMP-s országgyűlési képviselő, író is helyet kapott a testületben. Mára már a feledés homályába veszett, de a 90-es években a Magyar Narancs főmunkatársa, valamint a Soros-alapítvány ösztöndíjasa és kitüntetettje volt - emlékeztet a napilap.

Soros György kedvencei közül többen is tanácsadókká váltak. A Mérték Médiaelemző Műhely vezetője, Polyák Gábor egyike ezeknek. A Mérték 2015-2016 folyamán 10,3 millió forintot kapott a tőzsdespekulánstól. Amúgy Polyák is az SZDSZ holdudvarához tartozott. L. Ritók Nóra, az Igazgyöngy Alapítvány vezetője sem maradhatott ki a buliból. Az Igazgyöngy Alapítványt csaknem 20 millió forinttal tolta meg Soros.



Érdemes megemlékezni Nahalka Istvánról is, aki Karácsony előtt már Magyar Bálint szabaddemokrata oktatási miniszternek is osztogatta tanácsait - írja a Magyar Idők. Magyar és a Soros-alapítvány kapcsolatát pedig egyebek között az az 1,6 millió forint is jól jellemzi, amit 1989-ben kaptak Mécs Imrével lapalapításra.



Végül pedig Vértes Andrást kell megemlíteni, a GKI Gazdaságkutató Zrt. elnökét. Vértes 1990 és 1995 között a Soros által gründolt Kék Szalag Bizottság egyik szekciójának társelnöke volt, tehát nagyban szorgalmazta a nemzeti vagyon kiárusítását. Összegezve észrevehetjük, hogy az MSZP-nek alig van valamicske köze a “saját miniszterelnök-jelöltjéhez”. A tanácsadó testületben ugyanis kétharmad arányban ülnek az SZDSZ-hez és Soros Györgyhöz köthető személyek.

Borítófotó: Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, pártja és az MSZP miniszterelnök-jelöltje Erdélyben, a kolozsvári Bánffy-palota dísztermében tartott politikai fórumon 2018. február 2-án. (MTI Fotó: Biró István)