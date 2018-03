Az Origo információi szerint újabb szállal köthető Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd miniszterelnök-jelöltjének kabinetfőnöke és annak családja a Soros-féle lerakatokhoz és magához a milliárdos "filantróphoz". Ezúttal Dr. Németh Zsolt, vagy trükkösen Dr. Németh L. Zsolt ügyvédről derült ki, hogy a Transparency International (TI) számára biztosított jogi képviseletet, akár az Alkotmányvédelmi Hivatallal, akár a Magyar Államkincstárral szemben is. Mindezek mellett ékes példája az álcivilségnek, hiszen három offshore gyanús cég kézbesítési megbízottja is volt. Felesége, Salgó Ella Róza pedig szintúgy hithű álcivilként előbb az Open Society-nél dolgozott, majd váltott a TI projektkoordinátori pozíciójára, de igazából mindegy melyiknél van, mert fizetését úgyis Soros György utalja.

Németh Zsolt, avagy Németh L. Zsolt apja az Origo értesülései szerint Németh Péter, a baloldali Népszava tiszteletbeli főszerkesztője. Az ideológiai háttér tehát megvolt ahhoz, hogy a Soros György hathatós támogatását élvező TI ügyvédje legyen. Pláne úgy, hogy még egy szorosabb szál is fűzi a magát civil szervezetnek hazudó jogvédő társasághoz: a felesége. Salgó Ella Róza ugyanis jelenleg a TI projektkoordinátora. Korábban pedig az Open Society-nél a roma ügyek intézésénél volt nélkülözhetetlen. Salgó néhány éve olyan korrupcióellenes filmet forgatott a parlamenti képviselők számára, amelyre igencsak kevesen voltak kíváncsiak.

Mi is írtunk arról, hogy milyen embereket gyűjtött tanácsadó testületébe Karácsony Gergely. A Soros kapcsolatokon már meg sem lepődünk, de bukott politikusok és szakemberek is szép számmal megtalálhatók. Bojár Gábor, Bozóki András vagy éppen Kincses Gyula - hogy néhányat említsünk. Mindannyian megjárták a Soros-alapítvány különböző részlegeit, de akár SZDSZ-es, vagy MSZP-s színekben hozzájárultak a Gyurcsány-kormány áldásos tevékenységéhez is.

Visszatérve Németh L. Zsoltra a TI-nél végzett ügyvédi munkásságán kívül, minden bizonnyal belekóstolt az offshore cégek világába is. Ahogy jobban elkezd keresgélni az ember, gyorsan rájön, hogy átláthatatlanság inkább a Soros-féle álcivilek pénzügyeiben található, mint bárhol máshol. Három offshore gyanús cégnek dolgozott, amivel segített profitjukat egy-egy adóparadicsomba átmenteni. A Sivernet Continental Inc.-et 2008 és 2011 között segítette, a cég Seychelles köztársaságbeli központtal működik. Magyar vonatkozásban pedig a GB Holding Zrt elsődleges tulajdonosa volt. A Ras Al Khaimah egyesült arab emírségekbeli cégnek 2009-től nagyjából 8 évig volt a szolgálatában. Az arab cég a hazai Geuronet Bt. többségi tulajdonosa volt. Utolsóként pedig a Vertis Finance Holding Ltd. ciprusi cég közvetítőjeként lehet említeni, amely a Sustained Effort Kft.-ben volt fő tulajdonos.

Ennyire lehet komolyan venni a TI-t és az ahhoz köthető álcivileket. Bort isznak, de vizet prédikálnak. Így afelől se legyen kétségünk, hogyha Karácsony Gergely felelős pozícióba kerül, akkor kiknek a tanácsaira fog hallgatni. Abban is biztosak lehetünk, hogy a függetlennek nem nevezhető tanácsadók, nem tartanák szem előtt a magyarok érdekeit, csupán gazdájukét.

Borítófotónkon: Németh L. Zsolt