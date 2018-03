Szombat reggel Edouard Maurice, okotoksi lakos birtokára kísérelt meg betörni két idegen - írja a National Post. A birtok határvonalát jelző kerítésen több figyelmeztetés is olvasható, amik tiltják a belépést. Ezt semmibevéve kíséreltek meg ketten betörni, akikre rálőtt a rémült tulaj. Most ellene emeltek három pontban vádat, azért mert élt alkotmányos jogaival és megvédte magát, illetve birtokát.

Okotoks, Kanada Alberta megyéjében található, Calgary-tól délre. A kis városka környékén több ipari, mezőgazdasági birtok is található. Sajnos az elmúlt években a bűnözés egyre nagyobb mértéket öltött, és már napközben is pofátlanul rabolnak akár a városban, akár a környékén. A szombat reggeli is egy ilyen kísérlet volt, azonban Edouard Maurice-t otthon találták, tettre készen. Az egyik behatolót, Ryan Watsont karján lőtt sebbel szállították kórházba és birtokháborításért perlik. Ez nem is olyan meglepő, azonban az, hogy Edouard Maurice-t is három pontban perlik annál inkább. Többek közt súlyos testi sértés és felelőtlen lőfegyver használat miatt emeltek vádat ellene.

Ez kiverte a biztosítékot a környék gazdái körében, akik már így is elégedetlenek a növekvő bűnözés miatt. Többen felháborodottan nyilatkoztak a kanadai portálnak, hogy tarthatatlan ez az állapot. Mary Reimers szerint öt éve egy ilyen eset nem lett volna probléma. Jamea Minue egyetértett Reimerssel, hozzátette, hogy családjával több biztonsági intézkedést is tettek. Megerősítették ajtóikat, ablakaikat, biztonsági kamerákat szereltek fel, sőt még házőrző kutyát is vettek. Minue szerint, régen tárva-nyitva hagyhattak ajtót, ablakot, semmilyen bajuk nem származott belőle, de manapság már mindent duplán zárni kell. Felvetette a legfontosabb kérdést: “hátra kéne dőlnünk és végignéznünk, ahogy kirabolnak?”

Tudniillik a térségben a rendfenntartói szerepet a Királyi Kanadai Lovas Rendőrség (RMCP) látja el, akik önhibájukon kívül, de képtelenek időben cselekedni - mutat rá Minue. Hozzátette, soha nem fordulhatott volna elő, hogy Mauricet megvádolják, valamint ezzel csak azt üzenik a bűnözőknek, hogy a polgároknak nincs módjuk megvédeni magukat.

Kevin Avram, az Albertai Földtulajdonosok Szöveteségének elnöke úgy véli, hogy ezzel csak a bűnözést segíti elő az állam. Kimutatták, hogy az elmúlt 5 évben 16 százalékkal nőtt a bűncselekmények száma Alberta megyében, ráadásul már a városokban is egyre égetőbb problémává vált.

Mindezek ellenére Edouard Mauricet több évnyi börtönnel is sújthatják, míg a kórházban ápolt Ryan Watson valószínűleg pénzbírsággal, illetve felfüggesztett börtönbüntetéssel megússza. A helyiek döntően úgy vélik, hogy Watson megérdemelte azt a lövést. Persze a liberális állambácsi teljesen máshogy értelmezi a történteket.