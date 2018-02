A sikongató gendersemleges őrület újabb lépése ez. A probléma alapja az “in all thy sons command” szövegrészlet, amelyet a javaslat szerint a következőképpen módosítanának: “in all of us command”. Magyarra fordítva: "minden fiadban parancsol" változna "mindannyiunkban parancsolra."

2016-ban még a konzervatívok sikeresen megakadályozták a javaslat megszavazását, azonban a liberális többség tegnap ezt megtette.

Az O Canada 1980 óta az ország nemzeti himnusza. Viszont első verziója 1880-ban csendült fel. Mióta nemzeti himnusszá vált 12-szer próbálták megváltoztatni, eddig sikertelenül.