A Liberties vezetője Dénes Balázs magyar munkahelyeket veszélyeztetve lobbizott azért a németeknél, hogy helyezzenek nyomást a magyar kormányra a külföldről finanszírozott nem kormányzati szervezetek (NGO-k) átláthatóságáról szóló törvény visszavonatása céljából. Dénes nem most kezdte el űzni a hivatásos “civil aktivisták” iparágát. Az idők során a legtöbb balliberális tömörülésben - a Millától a Kendermagig - közreműködött valamilyen formában. Jelenlegi szervezete, a Liberties is többször ügyködött azon, hogy a magyar jobboldali kormányt minél hatékonyan támadhassa.

Dénes Balázs kezdetben drogpolitikusnak nevezte magát, hat évig vezette a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) drogpolitikai programját, 2004-től pedig a szervezet vezetését is átvette. Drogpártiságát még inkább bizonyítja, hogy a könnyű drogok legalizálását céljául kitűző Kendermag Egyesület alapító tagja volt Juhász Péterrel, az Együtt elnökével egyetemben.

Mindez csak a jéghegy csúcsa Dénessel kapcsolatban, szinte minden balliberális platformot végigjárt már életében, amit lehetett. Volt felszólaló a jobboldali kormányt bíráló Milla tüntetésén, részt vett “frekvenciamutyi” hívószóval összeverbuvált, a Klubrádió melletti tüntetésen is, többször publikált a Népszabadságban, sőt a lap 2012-ben egy súlyosan behízelgő pr-cikket közölt Dénes személyéről.

Dénes továbbra is nagyon aktív. Mint kiderült, azért lobbizott Németországban, hogy magyarországi német cégek munkahelyeivel zsarolják a magyar kormányt a Dénesnek nem tetsző civiltörvény visszavonása érdekében. Minden bizonnyal ez volt a legaljasabb, de nem az első aljas akciója, mióta nem a TASZ élén dolgozik. Új szervezetével, a Civil Liberties Union for Europe (Liberties), azaz Európai Szövetség a Szabadságjogokért névre hallgató NGO-val régóta ügyeskednek azon, hogy a legitim kormányok szuverenitását minél inkább elhalványítsák. Az utóbbi kettőről lapunk is beszámolt. Soros legújabb csapata nemrég azt akarta elérni Brüsszelnél, adjanak több pénzt a tagállamokkal szemben fellépő szervezeteknek, tehát nekik is. Ezt az akciót a populizmussal szembeni kiállásként csomagolták be, de minden bizonnyal arról volt szó, hogy a nekik nem tetsző, de nagy népszerűségnek örvendő kormányokat gyengítsék.

Egy másik hasonló esetet említhetünk a közelmúltból, amikor a szervezet honlapján olyan cikksorozat jelent meg, amelyben megkérdőjelezték a törvények tiszteletének fontosságát. Dénes Balázs esetében tehát nem egy kezdő tüntiző, hanem egy tapasztalt, hosszú évek óta profi módszereket alkalmazó, a veszélyes kategóriába sorolható hivatásos aktivistával állunk szemben.

Borítókép: Dénes Balázs, MTI/Soós Lajos