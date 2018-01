Jogerősen is pert vesztett a 444.hu újságírója a friss Soma-díjas, Ács Dániel. Oknyomozónak titulált cikksorozata kapcsán három pontban is helyreigazításra kötelezte a bíróság a blogot.

Milyen furcsa is, hogy egy olyan újságíró nyer el díjat, akinek az írása ellen eljárás folyik.Tucatnyi másik pályamű közül is választhattak volna a Transparency International munkatársai, ám mégis egy olyan cikksorozatra esett a választásuk, melyről kiderült, hogy valótlan információkat tartalmazott. Ráadásul nem is ez az egyetlen per, ami az online portál, illetve Ács Dániel cikksorozata ellen folyik! Összesen három ügyről tudunk, az utolsót jövő hét kedden tárgyalják - értesült az Origo.

Mind a 444.hu, mind a Transparency egy ember támogatását élvezi. Nem másét, mint Soros Györgyét. Így ez a körbedíjazás nem meglepő, csupán a szokásos eljárás része.

Azonban a bíróság ítélete új helyzetet teremtett. A cikksorozat ezek után nem érdemelhetne díjat. Kíváncsian várjuk, hogy ezt a Transparency Internationalnél is így látják-e?