A Sberbank magyarországi kivonulása újra napirendre került. Más bankok terveznek-e nyúlcipőt húzni?

A nyugat-európai versenytársak a pozitív gazdasági fordulatnak és a szabályozói nyomás enyhülésének köszönhetően egyértelműen a maradás mellett döntöttek, így a Sberbankkal kapcsolatban fel-felröppenő pletykák egyedinek számítanak. Az orosz tulajdonú bank ráadásul a Financial Timesban megjelent legújabb értesülésre reagálva még aznap közölte: nem kívánja elhagyni a magyar piacot, épp ellenkezőleg, növekedést tervez.

Számos szigorítás érte az MNB részéről a hazai bankokat. Megéri még nálunk bankolni? Vagy a több százmilliárdos profit szektorszinten magáért beszél?

Aranyév volt a hazai bankok számára 2016 és 2017, hiszen a korábban megképzett, túl konzervatívnak bizonyult értékvesztések visszaírásának köszönhetően 14-15 százalék körüli tőkearányos megtérülést tudtak elérni (a teljes tavalyi évi számok még nem ismertek). Enélkül jelenleg mindössze 5-6 százalékos tőkearányos megtérülésre lenne képes a bankszektorunk, így egy átlagos bank tulajdonosa számára kizárólag az üzleti volumen tartós növelésével és a költséghatékonyság javításával éri meg folytatni a működést.

Az MNB szerint már helyreállt a vállalati hitelezés, most a lakossági szegmensen a sor. Ön is így látja?

Éppen a jegybank adatai mutatják, hogy a válság kezdete óta nem látott, évi 10 százalékot közelítő mértékben nő a hazai vállalatok hitelállománya, különösen dinamikus ezen belül a kis- és középvállalkozások hitelezése. A lakosság esetében nem ennyire egyértelmű a hitelezési fordulat, de mivel nem látni megtorpanást az új kihelyezések növekedésében, idén már a háztartások teljes banki hiteltartozása is látványosan bővülhet.

Mennyire szívják el az uniós, kvázi ingyen-pénzek a levegőt a bankok elől?

Az „ingyenpénzek” jelentős része már most ott parkol a hazai vállalkozások bankszámláján, márpedig a vállalati betétállomány példátlan mértékű növekedése azt jelenti, hogy egyre több forrás áll rendelkezésre a banki hitelezéshez is. Gyakori kérdés, az EU-transzferek és a hitelek helyettesítik vagy inkább kiegészítik egymást, azonban a napi banki gyakorlat és a statisztikák is egyértelműen ez utóbbit erősítik meg.

Régóta alacsony szinten az irányadó ráta, és ez így is maradhat 2020-ig. Mennyire fáj ez a bankoknak?

A bankok vezetői mára megszokták, hogy szinte minden egyes monetáris politikai döntés után finomhangolniuk kell profitterveiket. A rekordalacsony, helyenként zéró alá eső bankközi kamatok miatt a sokáig megbízható profitforrásnak számító, látra szóló betéteken elérhető betéti marzs is elolvadt. A versenyző szegmensekben, különösen a vállalati üzletágban a hitelezési marzsok is minimálisak. Mindezt elsősorban volumennöveléssel kompenzálhatják a bankok, amelynek szempontjából viszont kegyelmi időszakot él a gazdaság: soha nem volt így elkényeztetve a hitelkeresleti oldal, mint manapság.

Digitalizációra készül a hitelintézeti szektor: robbanásszerű lesz a változás, vagy csak lépésről lépésre fog bekövetkezni?

Mivel a közép-európai bankszektor digitális fejlettsége eddig sem volt messze a világ élvonalától, nem maradtak olyan fejlettségi fokok, amelyeket könnyedén átugorhatnánk. A szabályozás időnkénti lemaradása sem mindig támogatja a gyors változásokat. A fejlődés tehát fő jellegét tekintve továbbra is fokozatosnak ígérkezik. Utóbbi állítást elsősorban a blokklánc technológia banki megjelenése írhatja felül, de ennek várható hatásai egyelőre kiszámíthatatlanok.