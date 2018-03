Az Együtt politikusa ugyanis bejelentette, visszalép a belváros képviseletéért folytatott versenyben. Juhász a Facebookon néhány sértett mondatot is megfogalmazott ez ügyben. Magyarán beszólt, akinek csak lehetett, pedig igazából saját magát tette tönkre.

“Teljesen mindegy, hogy milyen pártérdek miatt nem hívják vissza pártok a jelölteiket, azzal a Fideszt segítik hozzá a győzelemhez, vagy ha így folytatják, akár a kétharmadhoz. Rendkívül káros ez a magatartás akár a kampányfinanszírozás, akár a töredékszavazatok maximalizálása, akár bármely más magasztos eszmének beállított maszlag indokolja döntésüket. Az ellenzéki jelöltek egymással szemben való indításával elárulják a közös célt, az Orbán rendszer megdöntését. Téged árulnak el, aki azt akarod, hogy vége legyen Orbán ámokfutásának” - fogalmazott Juhász bejegyzésében visszalépése kapcsán, magát igazi áldozatkész politikusnak beállítva.

Konkrétan is megemlít pártokat: “Az MSZP-DK a paktumuk keretében egyetlen helyen léptetett vissza jelöltet más párt javára, sehol senki mással nem koordináltak még. Az LMP két helyen, a Momentum 3 körzetben húzta vissza jelöltjeit. Ez nem koordináció, hanem a választók átverése”. Hozzáteszi: “az Együtt immár 63 helyen nem állít jelöltet, hogy ezzel biztosítsa a Fidesz legyőzésének esélyét”. Ezzel próbálja saját felelősségét kicsinyíteni abban, hogy pártja láthatatlan méretűvé zsugorodott. Azt, hogy személyével kapcsolatban egy kisebb botrány is kirobbant, természetesen a “kormánypropagandára” fogja. Pedig valójában magának köszönheti a vesztét. Elég csak ránézni Juhász Péterre, és még akiknek amúgy szimpatikus, azoknak is elmegy a kedve attól, hogy hatalmat adjanak a kezébe.

Egyszerűen minden mozdulatában, megszólalásában valami kellemetlen vibrálást lehet felfedezni. De persze ez egy szubjektív megállapítás részemről. Azt viszont maga is bevallotta, hogy családi élete a legnagyobb jóindulattal sem nevezhető rendezettnek. Hiszen ő maga mondta el az Indexnek, hogy hosszan dulakodott gyermekei anyjával, amiben párja meg is sérülhetett.

Hogyan akarja valaki az állam életét megszervezni, ha saját családi életében idáig fajulnak a dolgok? Nem igaz tehát, hogy a sajtó harcolta le Juhász népszerűségét a választókerületben, amit most ő hangoztat. Saját magának, a saját életének és közvetlen környezetének leharcolásában nyilvánvalóan neki is nagy felelőssége van. Természetesen ezt ő soha nem fogja beismerni.

Pedig amikor megláttam a szalagcímet - “Juhász Péter visszalépett a belvárosban” - abban reménykedtem, hogy az Együtt politikusa úgy dönt, hogy a politika helyett inkább rendezi saját életét. Mert ha minden önjelölt világmegváltó inkább ezt választaná a politikai pálya helyett, minden bizonnyal egy sokkal szebb világban élnénk. “Takarítsd ki a szobádat, mielőtt meg akarod váltani a világot” - szól a jótanács Jordan Petersontól, a világhírű pszichológustól.

Aztán persze csalódnom kellett, hiszen Juhász továbbra is szerepel pártja listáján, tehát még mindig komolyan gondolja, hogy parlamenti képviselő lesz ahelyett, hogy rendet tenne saját szobájában. De hát ez van. Senkinek sem lehet megtiltatni, hogy induljon a választásokon, és arra kötelezni, hogy ahelyett inkább rendezze családi életét. Ilyen az egyéni jogokat középpontba helyező demokrácia, amit többek között Juhász is úgy hiányol ebben az országban.