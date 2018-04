Mostanában ha egy film a félelemkeltéssel operál, akkor ott már esély van a komoly anyagi sikerre. Tavaly például Stephen King klasszikusából, az It-ből készült viszonylag kevés pénzből, mindössze 35 millió dollárból egy filmadaptáció (igen, ez a büdzsé Hollywoodban már picinek számít). Végül a készítők 700 milliót taroltak. Hasonlóan sikeres utat járt be a rasszizmus témáját is érintő Tűnj el!, ami amellett, hogy 255 millió dollárt kalapozott össze, még a legjobb eredeti forgatókönyvnek járó Oscar-szobrocskát is begyűjtötte.

Mint a számok is mutatják: a moziteremben szeretjük ha ránk ijesztenek. Épp ezért nem is annyira meglepő, hogy a Hang nélkül is tarolt. A film egy olyan világban játszódik, amelyben sebezhetetlennek tűnő ragadozó lények vadásznak az emberekre. A film egy családot mutat be, amelynek tagjai úgy maradnak életben, hogy elnyomnak minden lehetséges zajt, ami a mindennapokkal jár. A 17 millióból készült film egyetlen hétvége alatt összesen 71 millió dollárt hozott.

Borítófotó: Paramount Pictures