Tény és való, a hamis termékek megjelenése a piacon nem újdonság, a változás talán csak annyi, hogy a világháló, a digitális eszközök és felületek bővülése leegyszerűsíti ezeknek az árucikkeknek a beszerzését. Csak egy kattintás, és bármi beszerezhető, kényelmesen, potom áron, és még házhoz szállítás is igényelhető. A HENT munkacsoportja a gyógyszerhamisításról szóló tananyagot nem véletlenül, elsősorban a középiskolásoknak állította össze, erre a korosztályra ugyanis jellemző, hogy elégedetlenek magukkal, a testükkel, csinosabbak, izmosabbak, menőbbek szeretnének lenni és ehhez keresik a gyors változást ígérő készítményeket. „Vannak osztályfőnöki óráink, hosszú ideig tartott, amíg kidolgoztuk, hogy mi az, ami hatékonyan működik. Az már az elején látszott: nem lehet 40 perces előadásokat tartani. 3x15 perces paneleket állítottunk össze, és az órákat a hamis tárgyak felismerésével fejezzük be. Azt tapasztaltuk, hogy a legnagyobb érdeklődés a kézzelfogható hamis termékek iránt van, így tehát ebbe az irányba vittük el az általunk kidolgozott oktatási anyagot. Minden előadáshoz, játékhoz, diasorhoz tartozik egy óravázlat, amely diáról diára segíti a tanárokat. Ez nem kőbe vésett szöveg, rábízzuk a tanárokra, hogy ők hogyan interpretálják.” – ismertette a tananyag hátterét Németh Mónika, a HENT munkatársa.

Nade hol vásárolja ez a korosztály a hamis gyógyszereket? „Tematikus helyeken, például edzőtermekben, emellett ritkán piacokon is hozzá lehet jutni egyes termékekhez, de a hamis gyógyszerek zöme, több mint 90%-a jellegzetesen az interneten keresztül jut a fogyasztóhoz. Ahogy interneten megrendeli a telefont, a hamis sportcipőt, pontosan így jut a hamis gyógyszerekhez is.” - mondta Kövesdi Zoltán márkavédelmi szakértő. A szakembereknek arra is van válaszuk, hogy miért az internet, és miért nem az orvos, a patikus a beszerzési forrás. „Az iskolás korosztály általában nehezen beszél a problémáiról, sokszor olyan készítményt rendel, amelynek a legális beszerzése kellemetlen, meg aztán nem is tudja, hogy hova forduljon, ha kell neki. Ciki elmondani, hogy kövér vagyok és fogyni szeretnék, de gyorsan. Vagy azért, mert úgy gondolja, egy orvos kineveti, ha izomnövelő szert szeretne, vagy azért, mert eszébe sem jut, hogy vannak más csatornák is, mint az egyszerű internetes beszerzés. Az internetes rendelés gyors, személytelen és – ami talán a legfontosabb – senki nem tesz fel kellemetlen kérdéseket.” – összegezte a tapasztalatokat Kövesdi Zoltán.