Nemrégiben nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyen Farkas Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője pénzt ajánl az LMP jelöltjének a visszalépésért cserébe. Nem sokkal később kiderült, hogy a Jobbik ugyanezt megpróbálta több kisgazda jelöltnél is. Most az ezt alátámasztó dokumentumok is nyilvánosságra kerültek.