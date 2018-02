A kötelező betelepítési kvóták után a Soros-egyetem ügyében is elindult az eljárás Magyarország ellen az Európai Bíróságon. Már a látszatra sem ügyelnek, éppen a keresetet benyújtó Bizottság első alelnöke ismerte el tegnap, hogy két évtizede rendszeresen egyeztet Soros Györggyel stratégiai kérdésekről.

Megérkezett az Európai Bíróságra az Európai Bizottság Magyarország elleni keresete a Közép-európai Egyetem (CEU) működési feltételeit meghatározó nemzeti szabályozással kapcsolatban.A bizottság azt vitatja ugyanis, hogy a magyar felsőoktatási törvény kompatibilis lenne a felsőoktatási intézmények azon jogával, hogy szabadon választhassák meg működésük helyszínét az EU-n belül. Emellett Brüsszel szerint a jogszabály szembe megy az akadémiai szabadsággal, az oktatáshoz való joggal és a vállalkozás szabadságával, amelyet az EU alapjogi chartája mond ki. A Bizottság továbbá úgy látja, hogy a magyar jogszabály nem kompatibilis az EU nemzetközi kereskedelmi egyezményekben vállalt jogi kötelezettségvállalásával - például a WTO szabályai keretében a szolgáltatások kereskedelméről szóló általános egyezmény (GATS) rendelkezéseivel.

Az Európai Bizottság tehát minden eszközt igyekszik megragadni annak érdekében, hogy Soros György érdekeit képviselje, még kereskedelmi egyezményekre is képes hivatkozni egy oktatási intézmény kapcsán. Az ügy pikantériája, hogy éppen a Bizottság keresetének megérkezésének napján vallott színt Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke arról, hogy a Soros Györggyel húsz éve szorosan együttműködik, már szinte baráti a viszonyuk. A Bizottság alelnöke arról is beszélt, hogy az amerikai üzletemberrel megbeszélést is tartott Brüsszelben, melyen a „jogállamiság, a nyitott társadalmak és a demokrácia” kérdéseit vitatták meg. Nem ez az első eset, korábban Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke beszélt arról, hogy szoros barátságot ápol Soros Györggyel.

Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy mára egy mindent átszövő intézményrendszert hozott létre Soros György Brüsszelben, és hogy az amerikai tőzsdespekuláns emberei gyakorlatilag az összes döntéshozatali fórummal kapcsolatban vannak, minden ottani politikai folyamatot képesek befolyásolni. Soros legfontosabb befolyásoló szervezete Brüsszelben az Open Society European Policy Institute, mely a Nyílt Társadalom Alapítványok több mint 100 országra kiterjedő tevékenységét köti össze Brüsszellel. A szervezet feladata, hogy informálja és befolyásolja az EU-t a nyílt társadalom eszméjének megvalósítása irányába, illetve, hogy működtesse Soros hálózatát Brüsszelben. Ennek a brüsszeli Soros-hálózatnak volt köszönhető korábban az is, hogy megszavazta a felső korlátok nélküli automatikus migránselosztó rendszer létrehozását az Európai Parlament szakbizottsága és plenáris ülése.