Frenreisz Károly, az LGT és a Skorpió zenekarok alapító tagja, Schell Judit, Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes művész, Both Miklós, Fonogram- és Budai.díjas zeneszerző és népzenegyűjtő, valamint Mező Misi, a Magna Cum Laude zenekar énekese és természetesen a nézők döntenek majd arról, hogy a 30 legjobb dal közül ki nyerje meg A Dal 2018-at.

A három válogató adás – január 20. január 27. és február 3. – után tizennyolcan kerülnek a két elődöntőbe, amelyek február 10-én és 17-én kerülnek megrendezésre. A műsor döntője február 24-én lesz a Duna TV-n.

Az első válogatón a dal színpadára lépnek

Ceasefire X: Satellites

Fourtissimo: Kisnyuszi a kalapban

Király Viktor: Budapest Girl

Knoll Gabi: Nobody to die for

Leander Kills: Nem szól harang

LivingRoom: Kirakat élet

Noémo: Levegőt!

Patikadomb: Jó szelet!

Süle Zsolt: Zöld a május

Vastag Tamás: Ne hagyj reményt

Az első adás szombaton 20.30-kor kezdődik a DunaTV-n, a műsorvezetők Rátonyi Kriszta és Fehérvári Gábor Alfréd lesznek. A Dal 2018 nézői applikációkon keresztül tudnak szavazni, a műsorról bővebben adal.hu oldalon olvashatnak.