A két migráns az Európai Unióba akart bejutni mint menedékkérő, a Terrorelhárítási Központ (TEK) felderítői azonban azonosították őket a röszkei tranzitzónában. Letartóztatásuk után, a Szegedi Járásbíróság nyomozási bírója elrendelte a két külföldi harminc napos előzetes letartóztatását. A Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) terrorizmus finanszírozásával vádolja a valódi állampolgárságát titkoló nőt és férfit.

Bakondi György az M1 aktuális csatornán beszélt az esetről. Szerinte, ha nincs a tranzitzóna, akkor a két külföldit az országon belül helyezték volna el, ahonnan 24 órán belül megszöknek. Közölte letartóztatásuk részleteit is: szabályos menedékkérelmet nyújtottak be és a tranzitzónában várták annak elbírálását, ekkor akadtak fenn a hálón. Ez azt is jelenti, hogy nem próbálkoztak a zöldhatáron, mert nem látták esélyét annak, hogy a kerítésen keresztül sikerrel járjanak – hívta fel figyelmünket.

Ez két dolgot jelent: a határzár nemcsak megállítja, de el is rettenti a migránsokat az illegális határátlépéstől. Bakondi továbbá beszélt arról is, hogy a határzár nélkül nem lehetne szavatolni a köz-, illetve nemzetbiztonságot sem.

A megalapozott gyanú szerint a férfi és a nő 2009-ben, illetve 2010-ben önkéntesen csatlakozott egy közelebbről meg nem nevezett terrorszervezethez,

Vélhetően az ISIS-all együttműködő terrorszervezetről van szó. A gyanú alapján a terrorszervezet tagjaként mindketten 2010 és 2014 között a szervezet érdekében Irakban logisztikai tevékenységet végeztek, katonai kiképzésben részesültek, és a terrorszervezet tevékenységét egyéb módon támogatták. Ez utóbbi azt jelenti az információnk szerint, hogy anyagilag is támogatták a terrorszervezetüket, egyelőre nem zárható ki, hogy szervezett bűnözésből származó pénzekkel – közli értesüléseit az előzetesben ülő külföldiekről a Magyar Idők.

