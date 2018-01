Nógrád megye és székhelye, Salgótarján is elkezdett felfelé kapaszkodni az ingatlanpiacon. Még mindig olcsók a lakások, de látva a tendenciát, nem lesz mindig így - derül ki az OTP elemzéséből.

A tavalyi első három negyedév forgalmi adatait feldolgozó, legfrissebb OTP Lakóingatlan Értéktérkép szerint a salgótarjáni ingatlanárak, hosszú évek óta először, emelkedni kezdtek. A megyeszékhelyek között ugyan még mindig itt az egyik legalacsonyabb a növekedés, de a tíz százalékhoz közelítő érték így is látványos változás a tavalyi év mínusz két százalékához képest. Egy négyzetméter átlagára még mindig Salgótarjánban a legalacsonyabb az országban – nem éri el a 100 ezer forintot, azonban ez egyre többek kedvét hozza meg, hogy itt fektessenek ingatlanba.

„Az elmúlt évben a salgótarjáni piacon egyre több az adásvétel és az árak is elkezdtek felfelé kúszni. Ma egy átlagos lakás 1-1,5 millió forinttal kerül többe, mint öt évvel ezelőtt, bár még nem érte el a válság előtti árszintet”– mondta Miklós Zoltánné, az OTP Ingatlanpont salgótarjáni irodavezetője.

Kevés az új lakás, bár a befektetők lassan megláthatják a lehetőséget a városban. A megyeszékhelyre – elsősorban a kedvező árak miatt – egyre többen költöznek be, sőt a Pest megyei agglomeráció drágulása miatt megjelentek az innen ingázók is. A befektetők figyelme is elkezdett az eddig mostohagyerekként kezelt város felé fordulni, sokan vásárolnak lakást a bérbeadásból vagy áremelkedésből fakadó haszon reményében.

Borítófotó: Fortepan, fotóadományozó: Schuller Judit, 1982’