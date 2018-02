Az úgynevezett LeadING HUBE indikátoraink alapján úgy tűnik, hogy a magyar gazdaság továbbra is jó erőben van napjainkban - mondta a Figyelőnek Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Hozzátette: annak ellenére hogy a múlt év végi adatok inkább vegyes képet mutattak, mégis meglepően erősen záródott a 2017-es esztendő.

“Mindemellett úgy látjuk, hogy az ipar továbbra is jól teljesít, miközben a rendelkezésre álló jövedelem folyamatos bővülése és a fogyasztási hajlandóság növekedése a kiskereskedelemre is kedvező hatással van. Az építőipar várhatóan továbbra is jól teljesít majd, még ha nem is tudja hozni ugyanazokat a kiugróan magas növekedési számokat az immáron magas bázis miatt. A bizalmi indikátorok bár az utóbbi hónapban romlásról számoltak be, ezek inkább tekinthetően átmenetinek a jelenlegi turbulens piaci környezet miatt. Mindezeket figyelembe véve azt gondoljuk, hogy reális lehet az első negyedévben a 4 százalék körüli gazdasági növekedés” - emelte ki a közgazdász.

A szakértő szerint a következő hónapok lassulása után az év második felében újból lendületet vehet a gazdaság.

“Összességében úgy látjuk, hogy a 2018. évi erős évkezdés és így magas bázis némileg csalódást keltő lassulást okozhat, de azért a 4 százalék körüli 2018. első negyedéves GDP-növekedés még így is kedvező képest festhet” - zárta mondandóját az ING Bank elemzője.

