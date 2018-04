Azzal mindenki tisztában van, hogy az ellenzéki oldalon már évek óta megegyezésképtelen, csak a saját politikai túlélésükért küzdő pártok állnak. Új játékosként azonban beszállt a meccsbe a Jobbik is, és az őket támogató Simicska Lajos médiája, köztük a liberális mázzal leöntött, de a korábban teli szájjal zsidózó, antiszemita, szélsőséges, unióellenes párt érdekeit kiszolgáló Index is.

A fake news, tehát a kamu hírek elöntötték az egykor a fiatal liberális értelmiség reménysugarának és a baloldali ellenzék pártok lelkes támogatójának számító Indexet.

Az, hogy mára ezekben a pártokban javarészt tehetségtelen túlélőhuszárok maradtak, akik minden körítés ellenére csak azért remegnek, hogy most tavasszal legalább bekerüljenek a parlamentbe, szerintem mindenki számára világos. Ebben a törekvésükben azonban most ellenfelükre találtak, méghozzá a Jobbik lakájmédiájává vált Indexben, az egykori reménysugarukban. (Bizony, abban a lapban, ahol a Simicskától való függetlenséget sugallva még a kenyéradó gazdát is lehet kritizálni, persze bizonyosan a kenyéradó gazda beleegyezésével.)

Mert hetek óta megy az a kampány a Simicska-műveknél - a Heti Választól a Lánchíd Rádión keresztül a Magyar Nemzetig és az Indexig -, hogy a balos szavazók dobják a kukába balos szimpátiájukat és nyugodtan szavazzanak át a Jobbik indulójára szinte minden egyéni körzetben. Ma is ezzel etetik a jónépet.

Ez a szégyentelen magatartás is bizonyítja, hogy annyira remegnek a hatalomért (Simicska és Co. pedig az uniós és hazai forrásból érkező milliárdokért), hogy simán átgázolnak az egykori istápolóikon, az MSZP-n, a DK-n, és az Együttön, úgy, hogy ezek a szerencsételenek még azt sem látják, hogy épp a felszámolásukon dolgoznak. Ennek ékes példája volt a tegnapi Index-cikk, amely “Megint teljes a zűrzavar a baloldali visszalépésekkel” címmel jelent meg. A tegnap délután publikált tartalom még mindig elérhető az oldalon. Ebben azt nyomják ezerrel, hogy az MSZP és az LMP tárgyalt és meg is egyezett néhány körzetben a visszalépésekről. A sztori minapi berahangozóját Karácsony Gergely MSZP-P-s miniszterelnök-jelölt nyújtotta, amikor belengette, hogy kedden és szerdán több visszalépést is bejelentenek. Erre szállt rá az Index, és mint egy jól olajozott hazugsággyár el is kezdte ontani a kamu híreket. Szépen levezették, hogy Budapest 1. választókerületében (Belváros-Várnegyed) Csárdi Antal LMP-s jelölt javára lép vissza az MSZP–Párbeszéd jelöltje, V. Naszályi Márta, hogy Csepel-Soroksár választókerületben Bangóné Borbély Ildikó MSZP-s jelölt javára lép vissza az LMP-s Tenk András, hogy Gödöllőn Lengyel Szilvia LMP-s jelölt javára lép vissza az MSZP-s Makrai Zoltán, hogy Szegeden Szabó Sándor MSZP-s jelölt javára lép vissza az LMP-s Bodrog Zoltán.

Eközben az sem zavarta őket, hogy Karácsony Gergely azt közölte a cikkünkben szereplő információkról, hogy "sajnos kacsa".

Magyarul hazugság.

És ki jár ezzel a hazugsággal a legjobban? Természetesen a Jobbik, amelynek az az érdeke, hogy a megegyezésképtelen, civakodó balos pártok a választások előtti héten szépen újra belemenjenek ebbe a végtelennek tűnő visszaléptetés, nem visszaléptetés sztoriba. A lakájmédia pedig minden nap egyre csak ontja a fake newsokat, a sajtószabadságot megszégyenítve hazudoznak. Április 8-ig még megtehetik, de hogy mi lesz a Jobbik bedőlése után, az még megjósolhatatlan. A reménysugár mára alaposan lejáratta magát.