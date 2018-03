Hosszú, mintegy tízezer karakteres cikkben ismeri el az Index, hogy Simicska Magyar Nemzete jó ideje vaktölténnyel lövöldöz a Fideszre. Nagy gond lehet a túloldalon, ha már a Simicska áttételes tulajdonában lévő, ámde most a liberális (és jobbikos) vonalat toló internetes lap újságírója, Dezső András azt írja, hogy valami nagyon nem stimmel a nemzetnél.

Olyan ez, mint a nyolcvanas évek elején egy MSZMP-taggyűlés: a párttitkár és a tagság a füstös pártirodában egységes döntéseket hoz, aztán hazafelé a kocsmában megállva kiderül, hogy vannak, akik ugyan megszavazták a direktívát, de egy fröccs melletti, őszinte pillanatukban bevallják, nem értenek egyet vele. És ugye, milyen jól jött az erre való hivatkozás a rendszerváltás után? Ekkor derült ki a nagy titok, hogy sokan csak azért voltak ott a pártban, hogy belülről reformálják meg a rendszert.

Ilyen tehát most az Index szerkesztősége is, ezerrel tolják a jobbikos, simicskás paradigmát, de vannak közöttük, akik nagyon jól érzik, gáz beleállni olyan sztorikba, amelyeknek a valósághoz semmi közük sincs. És suttyomban még meg is írják a véleményüket, ami nem lebecsülendő tett.

Mert a kamu hír, az akkor is fake news marad, ha azt Simicska jó előre “betárazta” és lapja, tévéje, rádiója ezerszer megismétli. Legyen szó Kósa Lajos és a csengeri asszonyka semmivel sem bizonyított 1300 milliós (!) “románcáról”, Szabó Zsolt hatvani fideszes képviselő, államtitkár és felesége belize-i off-shore számlájáról, az FBI tanúvédelmi programjában résztvevő magyar figura “kormányzati” gyémántsztorijáról.

Már az Indexnél is átlátnak a szitán, legalább egy ilyen cikk erejéig. “Ezért is van az, hogy a tényeken túli világban, ahol a hit már rég legyőzte a rációt, ezek a füstbombák még hatékonyak is lehetnek, de egyre kevesebb az esély a valódi katarzisra. Ez így ugyanis nem más, mint lövöldözés, vaktölténnyel” - fejezi be Dezső András a cikkét. Ezt akár felfoghatjuk egy őszinte jajkiáltásként is a Simicska-birodalom összeomlása előtt. Bizonyítja, vannak, akik már a mentőcsónakot keresik, de hogy lesz-e azon hely mindnyájuknak, az még kérdés.

A cikkre hamarosan - mindössze négy karakterben (!) - jött is a válasz a Magyar Nemzet főszerkesztő-helyettesétől György Zsombortól, Dezső Andrásnak (monogramja: D.A.) címezve a Facebookon.

“DA1G” - Simicska Orbán Viktort ugyanígy, csak nem betűszóval minősítette. GYZS tehát kilőtte a DA-t követő G-torpedót.

Ebből is látszik, a Simicska-galaxisban a ravasz mögött állók nem bonyolítják túl a dolgokat. De legalább már az az újságíró is megvan, aki utoljára kapcsolhatja le a villanyt majd a Magyar Nemzetnél.

