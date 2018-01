A mandiner.hu szúrta ki azt a videót, amelyben Vona Gábor törökül tett hitet Allah mellett. A feliratos videón az látható, hogy a törökül beszélő Jobbik pártelnök azt mondja:

„Mi Attila unokái vagyunk, akiknek elve az igazság, akik bátran ellenállnak a rossznak, és senkitől nem félnek, csakis Allahtól.”

Vona persze nem sokkal a videó megjelenése után közösségi oldalán reagált, amelyben azt írta:

„Angolul is beszéltem már Istenről, hiszen – mint római katolikus keresztény – hiszek benne. Ők Godnak mondják. A németben Gott, a franciában Dieu és így tovább. Halkan megjegyzem, hogy az arab keresztények Allahnak nevezik.”

Azonban úgy tűnik, nem volt elég meggyőző a közzétett Google Translate fordítás, mert a rendelkezésre álló médiumokat is azonnal be kellett vetni. Ami érdekes, hogy szinte minden szerző, Szőnyi Szilárd, Magvasi Adrián, Bohus Péter és az mno.hu, a hvg.hu névtelen munkatársai is ugyanazon érvrendszer mentén jelentették meg a híreket:

Vona Gábor facebook-bejegyzése (mno.hu, hvg.hu, alfahir.hu)

Allah jelentése Isten (index.hu, mno.hu, hvg.hu, valasz.hu, alfahir.hu)

2014-es hír, hogy a malajziai bíróság megtiltotta a helyi krisztushívőknek, hogy Allahként utaljanak Istenre (valasz.hu, alfahír.hu)

„kormányközeli” médiumok átvették a mandiner cikkét (mno.hu, alfahir.hu)

Külön érdekesség még, hogy a legtöbb cikk az alapvető hírrel, hogy Vona mit mondott, csak nagyon röviden foglalkozik, inkább csak Vona magyarázatával és azzal foglalkoznak, hogy miért nem lehet a mandinernek igaza.

Ahogy eddig azt a hírt sem hozták le, amely pénteken jelent meg a mandiner.hu-n, amelyben Vona azt mondja:

„A globalizmus sötétségében ma számomra az iszlám az utolsó fénysugár.”

A hírek kommunikációjából egyedül a 24.hu maradt ki. Az online portál, amely korábban kritikusan nyilatkozott minden hírről, ami a Jobbik részéről történt Törökország irányába, de az utóbbi időben még a Jobbik-közeli alfahir.hu-t is megelőzik a Jobbik közlemények közlésében, az egész ügyről eddig egyetlen cikket sem jelentetett meg.

