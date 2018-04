A legfrissebb hírek szerint a Soros-hálózat vastagon benne volt az ukrajnai forradalom kirobbantásában, hogy az utána létrejött káoszban elfoglalhassák az államigazgatást. Egy amerikai kutatóintézet cikksorozatában mutatja be, milyen sikeresen működnek a tőzsdespekuláns emberei Romániában is. A sorozat egyik részéből az is kiderül, hogyan érték el Soros romániai “szellemei”, hogy felálljon az a korrupcióellenes ügyészség, amely a sorozatos ügyészi túlkapásoknak és a titkosszolgálatokkal történő összefonódásának köszönhetően a politikai boszorkányüldözés eszköze lett.