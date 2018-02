Mi lesz a ma esti RTL Klub Híradóban? Mészáros Lőrinc, összeomló egészségügyi ellátás és a BKK. Legalábbis az alapján, ha valaki végignézi a hírműsor elmúlt hetének beszámolóit, ezekre a témákra mindenképpen számíthat. És persze még néhány ellenzéki sajtótájékoztatóról is beszámolnak, ahogy minden este. Az elmúlt héten például nagyon népszerű megszólaló volt az RTL szerkesztőinek körében Karácsony Gergely és Vona Gábor is. Többek között a legutóbbi rendkívüli parlamenti ülésnapról is úgy számoltak be, hogy csak Vona Gábor mondatait idézték vissza szó szerint, míg a kormánypárt válaszát már nem mutatták be, csak röviden összefoglalták. Hogy miért így szerkesztették meg a január 30-i Híradót, azt Kolosi Péter korábbi nyilatkozata magyarázhatja.

A csatorna vezérigazgató-helyettese ugyanis még novemberben úgy nyilatkozott a 24.hu-nak, hogy

„az, hogy mikor mennyi politikával foglalkozik az RTL híradója, az nagyon komolyan függ az aktuális nézői igényektől”.

Tehát ezek szerint a nézők leginkább az ellenzéki pártok véleményére, Vona Gáborra és Karácsony Gergelyre kíváncsiak. Ami egyáltalán nem meglepő. A figyelo.hu birtokába jutott felmérés szerint ugyanis az RTL Klub Híradó nézőközönsége körében az ellenzéki pártok felülreprezentáltak az országos pártpreferenciai átlaghoz képest. Vagyis az RTL Klub Híradóját leginkább a jobbikos választók nézik. A kormánypárti szavazókat pedig úgy tűnik, nem igazán érdekli az RTL Klub hírműsora.