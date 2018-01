Sokszor, sajnos egyre többször lehet olyan posztokat, cikkeket és írásokat olvasni, melyekben balliberális gondolkodók, aktivisták azt fejtegetik, hogy miért is büszkék arra, ha saját hazájukat szapulhatják. Így van ez, ha Soros megrendelésére készítik jelentéseiket, tanulmányaikat. Erre a jelenségre kaptunk egy újabb ékes példát.

Most éppen Győri Lóránt alkotott “maradandót” egy Facebook-bejegyzésével. Az apropó, hogy Ben Cardin amerikai szenátor egy jelentést közölt, amelyben több mint 200 oldalban fejtegeti, hogyan támadja a liberális demokrácia intézményét Vlagyimir Putyin. Ha már Putyinról és demokráciáról van szó, elengedhetetlen elem szerinte Orbán Viktor is. A szenátor elég egyoldalúan tájékozódott források szempontjából, ugyanis szépen válogatott azon tanulmányok közül, amelyek versenyszerűen próbálják a lehető legjobban lejáratni az országot. Éppen olyanokra esett a választása, amelyek létrehozásában Győri aktív részt vállalt. Így lehet, hogy olyan hamis mondatok hangzanak el, mint “az EU-n és NATO-n belül, valószínűleg Orbán Viktor legnagyobb támogatója Vlagyimir Putyin-nak”. Többet nem is idéznék, illetve ezt a mondatot sem kommentálnám, hiszen fölösleges lenne lealcsonyodni ilyen alaptalan vádaskodások szintjére. Csupán annyit fűznék hozzá, hogy nem először kerülnek ezek a vádak elő annak kapcsán, hogy Magyarország gazdasági kapcsolatban áll Oroszországgal, azonban ugyanezek a szervezetek például Merkel és Putyin gazdasági egyeztetéseinél nem sikoltoznak.

Büszkének lenni erre merőben szégyenteljes. Lehetőség van arra, hogy érdemi vitát folytassunk arról, hogy mi történjen az országunkban, azonban manapság nagyon kevesen élnek ezzel, inkább maradnak hazájuk elárulásánál és gyalázásánál. Olyan ez, mint a sértődött kisgyermek, aki mutogatva szalad árulkodni. Árulkodnak ám, hiszen összeérnek a szálak. Győri Lóránt, a Krekó Péter által vezetett Political Capital munkatársa. Azon intézményé, amelyről már rég kiderült, hogy évente körülbelül 8 millió forinttal támogatja Soros György Nyílt Társadalom Alapítványa. Ráadásul annyira jól sikerült az egyik tanulmány, hogy Soros György egy másik általa támogatott szervezet honlapján is "megfuttatta". Az openDemocracy nevű oldal hozza a szokásost, putyinozástól a meleg- és genderpropagandáig minden megtalálható. Ez a szervezet is nagyjából 100 millió forintos összegben kap támogatást Soros Györgytől. Nem tudjuk, hogy mindkét helyről kapott-e honoráriumot Győri, de felhívnánk Soros György figyelmét, hogy nem ér kétszer fizetni ugyanazért a munkáért. Ne csodálkozzunk tehét, hogy nem konstruktív ötletekkel állnak elő, hanem csupán utasítások alapján hazudoznak és konspirálnak.

Mint írtam, van lehetőség érdemi vitára, párbeszédre. Ugyanúgy van lehetőség érdemben kérdezni, ha információhiány áll fenn. De, ha hülye a kérdés, a válasz is az lesz.