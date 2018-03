Nyugodtan kinevezhetjük fakenews-oldalnak a Mérce.hu-t. Most azzal a nyilvánvaló hazugsággal rukkoltak elő, hogy a Századvég “jelentős” csökkenést mért a Fidesz támogatottságában.

"A Republikon után a Századvég is jelentős visszaesést mért a Fidesznek” - ezzel a címmel hozta le azt a cikket a Mérce, amelyben arról írnak, hogy a Fidesz támogatottsága december óta 8 pontot csökkent a biztos pártválasztók körében, és a teljes népesség esetében is hasonló a tendencia november óta.

Nem elég, hogy a Soros által is pénzelt Mérce a nyilvánvalóan manipulált Republikon-kutatásra hivatkozik, de még

a Századvég kutatásaival kapcsolatban is hamis állításokat közöl.

A Századvég ugyanis tavaly decemberben 52%-ot, míg februárban 51%-ot mért a Fidesz-KDNP számára a biztos pártválasztók körében. Sőt, legfrissebb, csütörtöki kutatásukban 53%-on mérte a kormánypártok támogatottságát. Ez nemhogy nem jelentős, de még csak nem is visszaesés. A teljes népességre vonatkozó adatok esetében is valótlanságokat állít a Mérce. Képeken is mutatjuk az adatokat, főleg a Mérce.hu vágyvezérelt csapatának.

A kétségbeesés lassan annyira az agyára mehetett Jámbor Andráséknak, hogy már hazudni is csak bénán és ilyen aljas módon tudnak.

Borítókép: 168ora.hu