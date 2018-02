A „Kurultáj, a magyar törzsi gyűlés” (Figyelő, 2017 szeptember 28.) címmel megjelent interjúnkban Bíró András Zsolt, a Magyar Turán Alapítvány vezetője a következőket mondta el: „A Turán egy szimbolikus fogalom, többféle értelmezése is van. Az egyik értelmezés szerint a Turán a Keletről érkezett lovas nomád népek, de különösen a különböző hun és türk népeknek a szimbolikus hazája. E szerint a feltevés szerint, egy nagyon nehezen leírható, Közép-Ázsiai, nagy eurázsiai sztyepp övezetnek egy olyan részére vonatkozik ahol a lovas nomád civilizáció kialakult illetve ahonnan ezek a népek szétrajzottak. Ezeknek a kultúráknak illetve a népeknek az összetartozása, kulturális, genetikai vagy egyéb hasonlósága révén egy összekötő fogalommá nőtte ki magát, de ennek számos értelmezése van. Mi arra próbáltunk a Turán fogalommal célozni, hogyha a magyarság őstörténetét vizsgáljuk, akkor kimutathatóan van a mai európaiságunk mellett egy olyan szellemi, kulturális és emellett természetesen genetikai, embertani örökség is, amelyet részben Keletről hoztunk magunkkal.”

Az Atyai ág című, az ezt az elnevezést viselő lemezről szóló cikkünkben (Figyelő, 2017 szeptember 21.) pedig dr. Agócs Gergely néprajztudós, a Magyarok Háza tudományos munkatársa a népdalokban és az írott nyelvemlékekben fellelhető hasonlóságokkal érvelt: „A magyar népdal etnogenezise nagyon összetett, például nem tudjuk milyen nyelven beszéltek a honfoglalók. Nem tudjuk mi volt Árpád anyanyelve. Várná mindenki, hogy a magyar. De akkor a Homokmégy-halomi rovás felirat miért egy türk nyelven mondja azt, hogy „onoqlïɣ saɣdaɣïn bas” (ejtsd: ’onoklüg szagdagün bász’) – azaz ’tíznyílú tegezzel győzz’? Árpád egyik harcosát temették ott el, és a tegezének borításán egy ilyen, a mai kipcsak türkök nyelvein, mondjuk kazahul, vagy éppen nogajul tisztán értelmezhető felirat olvasható.”

„Az, hogy a kutatók a türk népek a körében találnak párhuzamokat, valószínűsíthetően annak köszönhető, hogy a honfoglaló őseink, de talán már az avar őseink is a kipcsak türkökkel közös kulturális övezetből származtak. A honfoglalókról ezt biztosan tudjuk, hiszen fennmaradtak azok a feljegyzések, amelyeket Bíborbanszületett Konstantin bizánci császár készített, amikor fogadta a magyarok követségét, két vezért. Tevel fia Tormás és Kál fia Bulcsú járt ott, Krisztus után 950 táján.

„A magyar vezérek akkor és ott, gyakorlatilag tollba mondták a honfoglalás történetét. Elmondták, hogy az eleik a kazárok mellett szereztek maguknak szállást, és aztán Levedi vezetésével Levédiába költöztek, majd úgy folytatják, hogy Árpád vezetésével a Kárpát-medencébe jöttünk, és most is ott lakunk, mi, a türkök – ezt a szót használják. E forrásban nincs leírva a magyar népnév. Meg azt is elmondták, hogy: ’csatlakoztak hozzánk a kabarok’. Én hiszek ezeknek a vezéreknek, miért vonnám kétségbe a szavaikat? Miért vonnám kétségbe Anonymus szavait? Amikor egybehangzóan vezéreink bizánci híradásával leírja, hogy Kijev alatt a honfoglalókhoz csatlakozott – ő már így fogalmaz – a kunok három törzse. Ha Anonymus kunokat ír, s ha elfogadjuk, hogy ezzel a népnévvel a két és fél évszázaddal korábban keletkezett bizánci forrás kabarjait illeti, akkor azt is feltételezhetjük, hogy ez a csoport egy, még a honfoglalás után bő 300 esztendővel is valamilyen kipcsak-török nyelvet beszélő társaság lehetett.” Agócs Gergely saját néprajzi, népzenei kutatásaira hivatkozva osztotta meg velünk gondolatait.

Kásler Miklós professzor és csapata 2014 márciusában vett mintát a korábban már meglehetősen nagy szakmai egyetértéssel III. Bélaként meghatározott férficsontváz, illetve a székesfehérvári kriptában eredetileg a balján nyugvó felesége, Châtillon Anna csontmaradványaiból. A királyné DNS-ének vizsgálata azért volt fontos, mert így a többi maradvány esetében meg lehet állapítani, hogy az illető felmenője vagy leszármazottja volt-e III. Bélának. „A munka nemzetközi összefogással folyt, és az archeogenetika világszerte elismert szakértői is részt vettek benne a göttingeni egyetemről, így az eredmények megkérdőjelezhetetlenek” – hangsúlyozta Kásler Miklós. Ez pedig azért lényeges, mert a kutatócsoport sikeresen definiálta III. Béla király apai ági (Y-kromoszomális) profilját, amely hivatkozásként szolgálhat az Árpád-dinasztia további maradványainak és vitatott élő leszármazottainak azonosításához. Az eurázsiai eredetet erősítik meg III. Béla testi jegyei is. A morfológiai megfelelések is megerősítették ugyanis, hogy III. Béla 190 centiméternél is magasabb, erős testalkatú férfi volt, csontjai is robusztusak. A leírások alapján a család több férfi tagja is hasonló alkatú volt, ami szintén megerősíti a Turul-dinasztia eurázsiai eredetét.

Borítófotó: 2017. aug. 12. A Királyi Napok rendezvénysorozatának részeként nyitották meg a „Teste Fehérvárott nyugszik" – III. Béla király (1172–1196) című kiállítást a Szent István Király Múzeum Dísztermében. A kiállításon megtekinthetők azok a tárgyak, amelyek 1848-ban, az Érdy János vezette ásatás során kerültek elő, a mai Nemzeti Emlékhely, az egykori Bazilika területéről. A királyi pár – III. Béla és első felesége, Antiochiai Anna – sírjában talált leleteket akkor a fővárosba szállították, így azok 169 esztendő elteltével tértek haza Székesfehérvárra. (szekesfehervar.hu)