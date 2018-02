A Figyelő által megkérdezett elemzők szerint idén is magas lesz a hazai bérek emelkedési üteme, átlagosan nettó nyolc százalékos dinamikára lehet számítani.

Összességében tavaly gyorsan nőttek a bérek, hiszen az átlagos növekedési ütem elérte a 12,9 százalékot, ami a feszes munkaerőpiacnak, valamint a minimálbér és a garantált bérminimum megemelésének volt köszönhető - fejtette ki a Figyelőnek Ürmössy Gergely, az Erste Bank vezető makrogazdasági elemzője.

“Előretekintve úgy látjuk, hogy idén is gyorsan emelkedhetnek a bérek, hiszen a munkaerőpiac még tovább feszesedhet, azaz a munkanélküliségi ráta csökkenhet és így folytatódhat a verseny a munkaerőért. Emellett a 8 százalékos minimálbér, valamint a 12 százalékos garantált bérminimum emelés is lendületes átlagkereset-növekedést sugall” - tette hozzá.

A közgazdász kitért arra is: a reálértelemben is gyors bérnövekedés, valamint a folyamatosan erősödő fogyasztói bizalom arra enged következtetni, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is fontos szerepe lesz a belső keresletnek a GDP növekedés szempontjából.

Várakozásunk szerint a minimálbér és garantált bérminimum emelése (8, illetve 12 százalékkal), valamint a továbbra is velünk maradó munkaerőhiány és a folytatódó állami bérrendezések miatt a keresetek emelkedése idén is folytatódhat, bár dinamikája elmarad majd a tavalyi évben tapasztalttól - mondta megkeresésünkre Virovácz Péter, az ING Bank elemzője. Hangsúlyozta: az idei év egészében átlagosan nyolc százalékos nettó béremelkedéssel kalkulálnak, valamint enyhén gyorsuló inflációval (2,6 százalék), így idén valószínűleg nem sikerül megismételni a kétszámjegyű reálbér-emelkedést.