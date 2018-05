Az Orbán-fóbiában szenvedők gyakran hivatkoznak úgy a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (NKE), mint fideszes intézményre, ezzel is alátámasztva azt a hamis narratívát, hogy a kormánypárt már az egyetemi képzést is arra használja, hogy hűséges droidokat csináljon a hallgatókból. Úgy gondoltuk, nem ártana utánajárni, mennyire állják meg a helyüket ezek a hírek az NKE-vel kapcsolatban, ezért megnéztük, kik is oktatnak a felsőoktatási intézményben. A híresztelésekkel szemben az NKE nem egy pártintézmény, a katedrákon megtalálhatóak a kormánypártakot nyíltan kritizáló oktatók.

Itt van mindjárt Vértesy László, aki a Jobbik-közeli Civitas Intézet vezérigazgatója, és nem mellesleg rendszeresen Simicska Hír TV-jében szakért gazdasági témában. Mondanunk sem kell, a Simicska-tv nem azért hívja meg ilyen gyakran, hogy beszámoljon a magyar kormány gazdasági sikereiről.



Bizonyára Fidesz-droidokat fog képezni az a Tálas Péter biztonságpolitikai szakértő is, aki 2015-ben úgy beszélt a déli határkerítésről, mint látszatmegoldásról, a megépítésére fordított pénzt pedig sokkal jobban is fel lehetett volna használni, például a migrációs ügyintézés felgyorsítására. Tálas azt is nehezményezte, hogy a fizikai határzár nem tesz különbséget bevándorló és menekült között.



Az NKE tanára Szente Zoltán is. Az ő neve onnan lehet ismerős, hogy nyíltan tiltakozott az ellen a törvény ellen, amelyre a ballib közbeszéd rásütötte, hogy a CEU ellen jött létre.

Az egyetem doktori tanácsának külsős tagja, Simai Mihály még egy 2014-ben megjelent Népszava cikkében meglehetősen erős nemtetszését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a Marx-szobrot (végre - a szerk.) eltakarították a Corvinus egyetem aulájából.



Szentpéteri Nagy Richárd alkotmányjogász a baloldali Klubrádió műsorvezetője is minden további nélkül oktathat a “rezsimegyetemen”.



Most pedig jöjjön egy nagy név: Dr. Lamperth Mónika, egykori MSZP-s belügyminiszter is ott van az NKE óraadó tanárai között.



És vajon, hogy hagyhatja a “Fideszegyetem”, hogy olyasvalaki oktasson náluk, Jószai Attila személyében, aki a DK-Együtt-MSZP-P jelöltjeként került be a szigetszentmiklósi önkormányzatba?

Az egykori MSZMP, később MSZP-tag (utóbbinak országgyűlési képviselője is volt) Bajor Tibor kezei alól sem valószínű, hogy sorozatban kerülnek ki a kurzushűre faragott fiatalok.

A dinnye közepét most is a végére hagytuk, ugyanis egy egykori ellenzéki miniszterelnökjelölt (igaz, nem kapott sok időt ebben a minőségben) az NKE docense. Lattmann Tamásról van szó, aki azután, hogy majdnem a baloldali pártok miniszterelnök-jelöltje lett, végül a kisgazdákat tisztelte meg azzal, hogy a színeikben a miniszterelnöki posztért indult. Lattmann szólalt már fel kormányellenes tüntetésen, és a televízióban is rendre a Fideszt szapulja.

Talán ennyi név elég is lesz, hogy végre leszámoljunk azzal az erőltetett ballib narratívával, hogy fideszes káderek képeznek fideszes kádereket az NKE-en.

Borítófotó: A Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) végzős hallgatói a Ludovika Fesztiválon, a honvédtisztavatást megelőző, úgynevezett száznapos ünnepség egyik központi programján az egyetem épülete előtti Ludovika téren 2018. május 12-én.