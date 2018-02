Sok tízezer embernek, talán több százezernek lehet közvetlen élménye Kallós Zoltánról. Találkozhatott vele bármerre Erdély tájain, mezőségi szülőföldjétől a Székelyföldig, Magyarországra is át-át ruccant, élt és tanított második hazájában a Kárpátokon túl, a moldvai és a gyimesi csángóknál, gyűjtötte a népdalokat, ott volt lakodalmakban és temetéseken, feltűnt a vásárokban, a feketetóin mindig ott volt, népművészeti tárgyakért, bokályért, lajbiért alkudott, volt, hogy felfelé srófolta az árat, hogy jobban járjon az eladó, írt és szerkesztett, táncházat, táborokat és találkozókat szervezett, szórványkollégiumot indított saját házában, a kommunisták által elkobozott, majd visszaszerzett kúriáján, intézményt alapított, miközben ő maga már régen intézmény volt: Zoli bácsi.

Szellemi, tárgyi hagyatéka a több mint 14 ezer dal és hatezer népművészeti anyag a XIX. és a XX. századból, magyar, román, szász. A gyűjtést 13 évesen kezdte. Adatközlői gyorsan megnyíltak előtte, mert értette a népet s a nyelvét, románul, cigányul is kiválóan beszélt. Romániában mégis veszélyes nacionalistaként tartották nyilván, a kommunista titkosrendőrség zaklatta, megjárta a jilavai, a bukaresti, a nagyenyedi börtönt és a hírhedt Duna-csatornát. A budapesti kommunista elit se nézte jó szemmel, magyarkodónak tartotta. Igaz magyar ember volt, aki szerette az övéit, s becsülte a többi nemzetet.

Történt, hogy a 2000-es évek közepén rendhagyó kéréssel fordultam hozzá, elmehet-e válaszúti népzenei és kézműves táborába kilencéves kislányával egy román család. Alapítványa tánctáboraiban megfordult már más nemzetiségű ember szépszerivel a világ több pontjáról, de magyar népzenére még nem jelentkezett román gyermek s anyuka - mondta, s hozzátette: jöjjenek, tanuljanak, de itt mindenkinek énekelni kell. A közös énektanulást egyébként Zoli bácsi annyira szigorúan vette, hogy ezen a foglalkozáson maga is mindig részt vett, s ha valaki nem énekelt, szülő vagy gyermek, azt rendre utasította. A tábor végeztével - amikor anya és gyermeke már remekül fújta a mezőségi és csángó dalokat - értük jött a román apuka. Zoli bácsi beinvitálta a ház zsúfolt múzeumába (akkor még csak készülőben volt az új épület), s a ládákban rejtőző kincseit is megmutatta, románul mesélte a becses darabok történetét, s beszélt munkájáról, a zenegyűjtésről, a gyimesi és a moldvai csángókról, utóbbiak történetéről, római katolikus hitéről, archaikus magyar nyelvéről.

- Tudja, alig egynegyedük beszéli már ősei nyelvét, mert a román állam elvette iskoláikat, s egyházi segédlettel románná neveli át őket, még a templomban se engedélyezik a magyar nyelvű szertartást. Nekünk, nekem is, de magának is az lenne a feladatunk, hogy ezt a magyar népcsoportot ősi kultúrájával, hagyományaival megtartsuk, mert ez közös értékünk, meg kell becsülnünk - magyarázta Zoli bácsi. Aztán így folytatta román vendégének: a moldvai csángók sorsa megegyezik a szintén beolvasztásra ítélt negyedmilliós Timok-völgyi vlachokéval, akiknek románságát a szerb állam vitatja el. (A Timok-völgyiek nem azonosak a jóval kisebb létszámú vajdasági románokkal, akinek kollektív jogait már a 2000-es évek elején elismerte Szerbia - a szerk.) Ugyanolyan fontosnak tartom szóvá tenni ezt bármilyen fórumon, hiszen ez bűn, anyanyelvi oktatás és templomi szertartás nélkül halálra vannak ítélve, a román nagyszülők már nem értik a szerbül beszélő unokákat. Zoli bácsi teljesen meggyőzte a bukaresti látogatót, aki azóta is továbbadja az övéi körében válaszúti élményeit és az üzenetet: szülőföldjén tarthassa meg ki-ki a saját identitását.

Nekem ez a legemlékezetesebb élményem Kallós Zoltánról, s amikor eszembe jut, meghallgatom a tőle kapott cd-ét, amelyen kedvenc gyimesi dalát énekli: Idegen földre ne siess…

Szól ez mindazoknak, akik elhagyták vagy elhagyni készülnek hazájukat.

Kallós Zoltán szerdán eltávozott, de nem idegen földre. Lelkisége, szellemisége mindvégig közöttünk marad. Isten nyugosztalja Zoli bácsit.